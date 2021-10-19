提起間諜，許多人的印象都是來自影視作品，其實在現實生活中，間諜離我們並不遙遠，尤其是在龍蛇混雜的香港。保安局局長鄧炳強日前談到「12港人蛇案」時，直言「有一個前外國情報人員去咗黎智英間報館做嘢」，意指黎智英助手Mark Simon。此人曾任職美國中央情報局及海軍情報局，案情透露正是他穿針引線，安排案中的李宇軒及陳梓華到外國從事危害國家安全的勾當。鄧炳強因此認為，「間諜行為早於2019年已在香港出現」，23條立法有必要加入間諜罪。

實際上，間諜行為不只是2019年已在香港出現，而是一直都存在。美國走佬特工斯諾登曾踢爆，CIA在香港設有行動基地，地點就在美國總領事館內，大量情報人員在外交和文化、商務等身份掩護下，除了搜集本地情報，還以香港為跳板對中國內地進行間諜活動。難怪美國駐港澳總領事館規模比駐北京大使館還要龐大，這麼多人當然不是為了擺設。

間諜活動是隱蔽鬥爭的一種形式，從來都是暗中進行，不會宣之於口，更不會公之於眾。但近年這種傳統似乎已被打破，佔中之亂時就可以見到鬼影幢幢，反修例黑暴中更有許多洋人粉墨登場，足證外國間諜對香港的介入已到了明目張膽的地步。更令人嘆為觀止的是，美國中央情報局早前高調宣布成立「中國任務中心」，把見不得光的勾當公開化，可見老美連最後一塊遮羞布也不要了。

眾所周知，美國針對中國的間諜活動從來沒有停止過，60多年前西藏發生武裝叛亂以及達賴出逃，就是美國CIA的傑作。如今中美博弈愈演愈烈，美國自然會加緊對中國間諜滲透，香港自然也會繼續成為美國間諜基地，所以，23條立法加入間諜罪是必須的，而且刻不容緩。