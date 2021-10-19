貼錢買難受，哈囉喂撞鬼！萬聖節向來是海洋公園「叫胡」節日，其「哈囉喂」活動向來受大眾歡迎，但自從2017年搞出人命震驚社會後便沉寂一時，其後又逢黑暴和疫情，直到今年重開，詎料竟又發生意外，活動從上周四開始便有遊客「玩到出血」。遊客黃小姐表示，玩其中一個「鬼屋」時，在轉角的樓梯不慎跌倒，雙膝隨即流血不止，至今傷口仍腫起，下床需要他人攙扶，未能上班。

大家不善忘的話必定記得，21歲青年玩哈囉喂的遊戲設施「活埋凶間」時，疑因行錯方向走了「回頭路」，在一個仿棺材裝置遭下滑的底板壓傷慘死，死因庭最終裁定青年死於意外。事隔數年意外再起，令人猶有餘悸，海洋公園到底有沒有做好安全措施，鬼屋設計到底有甚麼問題，難道不需要向公眾交代？負責監管的機電工程署又有沒有盡到監管責任？

一而再有意外發生，遊戲設計肯定有問題。海洋公園收取政府巨額公帑吊命，救亡無所不用其極不難理解，但絕不代表就能胡亂揮霍罔顧安全。其水上樂園選用口臭冇品的男藝人賣廣告已令人反感，現在還揭出鬼屋有安全隱患，顯然沒有吸取教訓，一旦再次搞出人命，亡羊補牢已經太遲。

其實勉強冇幸福，與其不斷泵水續命，不如將錢用在更有意義的地方。單是用同一筆錢興建更多安老院舍，已可造福不少基層長者，何至於每年有數千輪候院舍的長者含恨而終。港府嫌貧愛富，厚此薄彼，對海洋公園此等花瓶固然捨得使錢，對國泰航空此等店大欺客的企業更是慷慨；加上對假難民仁慈，過去7個財政年度已狂燒60億元供養治安毒瘤，偏偏對基層錙銖必較，扶貧安老醫療皆捉襟見肘，作為納稅人，對港府胡亂使錢莫奈其何，都可謂冤哉枉也。