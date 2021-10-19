香港推動創科發展的力度史無前例，4年間投放超過1,300億元，在2021年《施政報告》第54-66段是有關創科的部分，提出了要建設香港成為國際創新科技中心，當中要有創科用地，打造工業基建，推動研發科技投資，亦要參與國家研發工作。目的就是要令香港有一個可持續的發展，最終要將香港建設成為一個智慧城市，打造成為一個新地標。

在日前的立法會資訊科技及廣播事務委員會會議上，創新及科技局提出了主要措施，除了擴建數碼港、科學園，發展港深創科園以外，還要發展新界北，新田科技城，決心再工業化。《施政報告》中，政府將近250公頃的土地給了創新及科技局，如何好好利用這些寶貴的土地資源，一定要慎之又慎。筆者認為，創新及科技局的土地可以和環保相結合，環保是工業亦可以是創新科技範疇，但在土地方面一直存在局限，創科和環保兩兄弟本是同根生，大家一定要「夾手夾腳」做事，這方面必須要有一個長遠的規劃。

如今，創新及科技局要支援科技企業，又要形成產業化，且要有「官產學研」的良性互動。推動研發一直是發展創科的重點所在，目前成立兩個世界級的科技創新平台，成功招攬了20所世界級的大學和研究機構與本地大學合作，實驗室已陸續啟動。筆者早前到訪部分實驗室，也體會到研究團隊對追求科技突破和嶄新商機的熱情和努力。這會進一步鞏固香港作為環球科技合作中心的地位。但如何在法律上確保科技產權和權益？對於科研成果又該怎麼樣去推廣增加效益？這些都必須要有一個長遠的規劃。

另外，河套地區約540公頃的深港科創合作區，可匯聚港深兩地以及海外人才，勢必成為推動大灣區國際科創中心建設的重要引擎。在河套地區的開發和建設一定要與深圳緊密合作，加快建設步伐。要想在創科發展上取得成功，便要消除各種阻力，真正拆牆鬆綁，實踐迎難而上。

承接昨天文章所談及，政府是政策制訂者，也是執行者、資金提供者和技術指導者。既然政府下定決心要突破固有格局，那就不能使之淪為空話。須全力發展創科，為香港發展提供新動力，推動經濟增長和創造優質的就業機會。

香港創科發展的步伐已經遠遠落後，再不急起直追，就太遲了！