香港城市大學學生會前外務副會長邵嵐日前與一名西藏女學生，闖入希臘雅典衞城冬奧聖火燃點儀式會場，高舉「光時」旗幟，呼籲「杯葛北京冬奧」，隨即被保安制止，再被警察拘捕。這是港產示威者無國界獻醜又一例證。

眾所周知，抵制北京冬奧是美國人又一反華把戲，港產示威者笨人出手，效果卻弱雞得可憐，就連美方對擁有美國國籍的邵嵐被捕，也暫未見任何實質表示，反而總部設於倫敦的英國非政府組織也有說上兩句。這叫港產示威者情何以堪？

美國多名共和黨、民主黨人士，包括眾議院議長佩洛西之流，雖然極希望美國可以在不影響運動員參賽下，在外交層面抵制北京冬奧，意即想不犧牲美國利益而對中國進行剝削。惟國際奧委會副主席科茨已表明，任何國家抵制北京冬奧均無意義，奧委會不會在人權問題上向中國施壓。

美國及其附庸國以為可重演美國拉頭纜抵制1980年莫斯科夏季奧運的把戲，以為可將政治上的霸權延伸到運動場？此路不通矣。奧委會不會想重演蘇聯後來以「顧及運動員安全」、「反對奧運會商業化」抵制1984年洛杉磯奧運的歷史。皆因國與國之間必有爭拗，動輒杯葛，奧運不用再辦了？美國若果有本事就在運動場上較勁，且看東京奧運美國小勝中國一面金牌的人為僥倖能否重演？

話說回來，邵嵐發聲明指國際奧委會讓北京舉辦冬奧，是對中國於香港、西藏等地進行反人類及種族滅絕罪行視而不見。就香港而論，黑暴施以火燒、用鐵渠蓋重擊頭部等「針對人性尊嚴極其嚴重的侵犯與凌辱行為」來對付異見者，才是反人類和帶有種族滅絕色彩。看來有人繼當日對黑暴使用武力，展現邏輯紊亂的雙重標準後，又一次向世界獻醜。