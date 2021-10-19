大概四年前，美國前總統特朗普掀起對華貿易戰，雙方開打初期，說實話，筆者對中國的表現不敢樂觀，因為看表面數據，是美強中弱，而其他強大的經濟體，例如歐盟、日本都是偏幫美利堅。中國雙拳難敵四手，故我不得不替自己的國家捏一把汗。

不過在兩、三年前，我經常踏足內地，地方走多了，就愈來愈對中國在貿易戰的勝算感到樂觀。原因無他，我接觸的內地人之中，十居其七、八，都不會把這場經濟戰當作一回事，在他們眼中，似乎覺得今日中國，不會有輸的可能性。尤其正在唸中學的年輕人，就表現得最興奮，都認為是好機會，可以好好教訓美帝主義。

當時，雖不明白內地人何以有這麼大自信心，但我也必須承認，他們應該比身在香港的人，更能感受到中國經濟的真正實力。因此在三年前，我不敢再看淡中國。兩年前，國家領導人更說，中國的經濟猶如大海，狂風可以掀翻小池塘，卻掀翻不了大海，中國發展的好勢頭，已不能改變。到那一刻，我就不再疑慮，更敢於押注在中國一方了。

內地人比其他人更能了解中國的實力，同樣道理，美國人也會更明白自己的底蘊。美利堅有智庫剛公布一項調查結果，竟然有約四成美國人，認為中國的經濟實力比自己國家強，認為美國強於中國的，就只有27%。在2019年的同一項調查，認為中國較強的人有31%，認為美國較強的有38%。

由此可見，兩年下來，美國人的自信心變得愈來愈弱，在他們的心目中，美中兩國的實力對比此消彼長，在現實面前，不得不叫他們低頭。今日，不少香港「黃絲」還要緊抱着美國的大腿，卻不知道這條腿，正變得愈來愈瘦。