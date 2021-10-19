乜嘢準則嘅政府高官屬於「能者」呢？阿爺有五個「善於」嘅標準：一係善於喺實踐中全面準確貫徹一國兩制方針，做立場堅定嘅愛國者；二係善於破解香港發展面臨嘅各種矛盾和問題，做擔當作為嘅愛國者；三係善於為民眾辦實事，做為民愛民嘅愛國者；四係善於團結方方面面嘅力量，做有感召力嘅愛國者；五係善於履職盡責，做有責任心嘅愛國者。真正「為人民服務」，不易也。

以上五個「善於標準」，「愛國者」缺一不可；老朽特別看重第三及第五項，皆因兩者係要為民辦實事，才可以「去民之患，如除腹心之疾」。為官者，不能去民之患，解民之憂，一味推搪塞責，點講都唔可以叫做「執政為民」！呢，本報一直垂注衞生問題，特別注重那些「三無大廈」及舊區如深水埗、油尖旺等嘅髒臭亂，一再重複叫食環及有關部門要多加清潔，尤其係疫情仍然持續下，可惜言者諄諄，聽者藐藐。本報直擊下，多區後巷依然髒穢，毫無改善！最好笑係食環署近年成立24隊後巷清潔小隊專責處理後巷問題，表面上幾「對症下藥」，係威係勢！有24隊專責搞後巷衞生，仲唔掂過碌蔗？

實情係，本報連日巡視多區後巷，發覺亂象依舊，深水埗區多條後巷亂七八糟，有天井滿布雜物及建築廢料，晚上老鼠曱甴空群而出；灣仔有後巷淪廚房，食物殘渣亂棄一地；北角有污水渠爆裂，長期污水長流狂噴等。有工會團體踢爆聯合清潔行動失敗！事實上，香港搞「清潔運動」搞咗好幾十年，高官以前久不久都會出嚟做吓騷，雞手鴨腳作吓狀攞條毛巾抹吓扶手電梯，或揸支掃帚笑住擺個post，好似執咗幾斤金嘅笑容，依家連呢支歌仔都慳番！24支清潔小隊又係成立嚟托？