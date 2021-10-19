今天在北京舉行的人大常委會議，譚耀宗因收到中央政府防疫部門的通知，因本港一宗源頭不明的新冠個案，而不能赴京參加，3位港區人大代表擬列席會議也因同樣理由不能赴京。這是一個非常重大、非常重要的防疫抗疫訊息，特區政府高官看到嗎？香港市民知道嗎？

這宗重磅的抗疫新聞，最不想看到的是特區政府。因此諱莫如深，避而不談，盡量低調，當無事發生。繼林鄭向副總理韓正當面要求通關後，特區高官及專家與內地衞生部門召開專家會議商討通關，但回港後一直不公開香港在要做到雙向通關方面尚欠缺甚麼沒達標，讓港人瞎猜，不知葫蘆裏是賣甚麼藥？冷眼讓部分港人發酵對內地不讓雙向通關的不滿情緒，並且有意無意間讓這些不滿情緒向北發洩施壓，甚至有多個外國駐港領使館發聲助拳特區政府爭取通關免檢發出撤資的威脅言論。種種迹象隱約透露出，特區官員有意把政治滲入嚴肅科學求真的防疫抗疫的邪路上，急於求成、不擇手段。對此，愛國愛港者不可不察也，不警惕也！

譚常委被拒開會，說明抗疫嚴防是絕對不理身份、地位多高、權力多大，新冠病毒是絲毫不講情面的。

譚常委被拒赴京，說明中央政府防疫部門是極高度關注香港疫情，一再印證港大深圳醫院院長盧寵茂所言，內地對每宗香港疫情都必定研究。

譚常委被拒入境，說明一宗不明源頭個案，清楚指出香港現行的「安心出行」漏洞百出，無法令人安心。倘若不實施有追蹤病毒接觸媒介的健康碼記憶功能，把疫情控制在百分之百的監控之內，那末雙向通關只是竹籃打水。4名港區人大被拒赴京事件說明：新冠病毒更不識特區政府及不懂畀面派對！