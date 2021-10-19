在香港的誠品書店早前出售一本名為《八國聯軍乃正義之師》的書籍。該書竟開宗明義稱侵略中國的八國聯軍為一支基於人道危機而不得不興的「仁義之師」，歪曲八國聯軍侵略中國的史實，荒謬絕倫令人髮指。誠品書店被指涉嫌違反《港區國安法》，書店已全面下架。

該書打着「還原歷史」的旗號，竟將清末列強侵華歷史歪曲成「解危紓難、人道救援」，稱八國聯軍是「解救被困京城、危在旦夕的各國外交官和正在被大屠殺的外國傳教士、僑民和華人基督徒」。該書更稱，八國聯軍攻佔天津、北京，解使領館之圍，平息暴亂，整頓治安，拳匪（指義和團）的紅色恐怖、清廷的「滅洋」屠戮方告終結，社會才由亂入治。

香港社會各界為之嘩然，紛紛譴責。筆者近日亦陸續收到大量市民投訴有關書籍。儘管本港維護言論自由及出版自由，但不能漠視對危害國家安全與發展利益的言行。

該書籍惡意歪曲歷史、醜化中國，令人憤慨。《港區國安法》生效逾一年，條例清晰，政府與出版界應加強溝通宣傳，提醒法律底線。但政府不可能就所有違法書籍列出黑名單，書商本身應具備守法意識。

目前《淫褻及不雅物品管制條例》管轄內容有限，市民透過網絡在境外購買「禁書」寄來香港是否違法，在法律上亦不清晰，如果現行法例管不到，就需要社會展開討論日後如何處理類似的爭議性刊物。筆者尊重出版界的創作自由，但見到內容過分、醜化中國歷史的書籍出現，就絕對應該處理。

八國聯軍當年於中國作惡多端，絕不能、亦不應合理化或美化其侵略別國的暴力行為。八國聯軍的侵華給中國帶來了極為深痛的災難，紫禁城、頤和園等園林被掠奪一空，圓明園徹底成為廢墟，無數百姓死於八國聯軍的霸凌惡行之下。八國聯軍侵華，且強迫清廷簽訂屈辱的《辛丑條約》，列強除獲得了北京及沿岸鐵路駐軍等特權、帶走了無數珍貴的文物之外，中國還得賠償列強高達4.5億両白銀。

而早前香港亦出現一份來自香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的中國史教材，竟稱鴉片戰爭源於中英兩國當時的所謂「政治、貿易體制和司法制度衝突」，英國輸入鴉片令中國大量白銀外流及鴉片帶來的毒禍等卻避而不談，更遑論19世紀大英帝國的霸道、東印度公司的橫行、重商主義的貪婪、殖民主義的跋扈，而企圖誤導學生得出「中國被打是理所當然」的結論。

《八國聯軍乃正義之師》與香港一份中國史教材，在美化侵略者、為侵略者粉飾方面如出一轍，不能不令人高度警惕。政府須從事件中吸取經驗，盡快檢視國安法在出版和書籍或教材上的執法問題。