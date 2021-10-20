97回歸後，香港的學校教育，從小學、中學到大學，幾乎沒有愛國主義教育，沒有愛國情懷培養，沒有國家意識啟迪，就是傳統的「左派」學校，這方面也做得不好。香江府衙的教育當局，校董、校長、管理層、教師隊伍皆不把愛國主義教育當回事，且多有輕蔑和鄙視；更有甚者，是反中國、仇視中國，配合社會上的反中亂港抹黑中國、妖魔化中國，把孩子培養成他們的接班人。

反修例黑暴中，大學生、中學生、小學生多有參加暴亂被抓者，顯示了反中亂港的接班人確乎在幾代人中「茁壯成長」。「一國兩制」下的接班人之爭十分激烈，而且是「愛國愛港」打了大敗仗。現在，有了中央全面管治權、有了《港區國安法》，愛國主義教育、培養接班人的問題自然就要有一番新局面、新舉措，而且要從小學做起。

據報道，元朗商會小學及多間中、小學正在招聘明年9月到任的新校長，元朗商會小學提出的要求是申請人須「愛護國家」，教育視野遠大，能成為眾師生的良好楷模等。之所以要提出這樣的條件，校方指「校長具備愛護國家的情操是理所應當的」，「學校有責任讓學生認識一國兩制和國家安全」，不過有其他學校在招聘校長時並不認同元朗商會小學。有校長認為，各辦學團體聘任要求不盡相同，聲稱學校意識形態不同，元朗商會小學只屬個別例子。

這樣的論調完全無視國家教育部，期望香港的學校教育工作要實現「愛國者治港」的要求，要用另外一種「意識形態」對待愛國主義教育。這方面，香港的教會學校尤其突出，他們以自己的宗教、理念對香港學校必須實施愛中國的愛國主義教育另有看法！香港教會學校——幼稚園、小學、中學數以百計，它們通常是「統一為所屬學校招聘」的。

這樣的「辦學團體」，會不會明裏暗裏的抵制國家要求的愛國主義教育，繼續其過往的「黃教育」、培養「黃絲」，當局必須關注，找出糾偏辦法。