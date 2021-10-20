兵者，詭道也。近日西方傳媒熱炒中國試射高超音速導彈，雖然中國外交部發言人已澄清試射的是航天器，而不是導彈，但依然無法釋除洋人的疑慮和好奇。根據西方傳媒描述，該導彈先是進入軌道進行環繞地球飛行，然後重返大氣層進行高超音速滑翔，最後落在距原定目標30公里處，有人說是失敗了，有人說是成功了。最關鍵的是，這種導彈不僅具有高超音速，而且可以隨時變軌，更可以攜帶核彈頭，所有防導和預警系統都將形同虛設。

美軍長期經營，在國內和國外精心部署了大量防導和預警系統，本來以為固若金湯，殊不知在高超音速導彈的面前有如一堆破銅爛鐵。難怪他們會如此緊張，有人驚呼「我不知道中國人是怎麼做到的」，有人更質疑「為甚麼美國經常低估中國的軍事現代化進展」。

是的，老美最大毛病就是經常高估自己，低估別人。過去中國在一無所有的基礎上能製造出兩彈一星，現在為甚麼不能製造出高超音速導彈？「可上九天攬月，可下五洋捉鱉」，毛澤東當年的預言早就實現了。而這一切都是美國逼出來的，其軍艦和軍機三不五時跑到中國家門口耀武揚威，連加拿大這種軍事不入流的國家也狐假虎威，派出一艘破艦跟在美艦後面穿越台灣海峽，中國能不加快提升軍力嗎？

美軍前印太司令部司令戴維森早前在國會聽證會上透露，到2025年中國部署在前線的第5代隱形戰機數量將會超過美國。雖是在渲染「中國威脅論」，但也未必全無根據，中國軍力到底有多深、多強，外人根本無從窺測。明乎此，就知道為何美軍高層一再強調不想與中國開戰，因為他們比任何人都清楚，美軍根本沒有取勝把握，尤其是在中國家門口開戰。