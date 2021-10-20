2019年的黑暴是香港一道傷痕、一塊污點，反中亂港政客勾結外國勢力奪權變天，各大學校園淪為戰場，尤以中大及理大兩場「戰役」最令人猶有餘悸。當年11月中大爆發激烈衝突，有人在中大二號橋向警方投擲逾20枚汽油彈，到處火光熊熊，並截斷吐露港公路和鐵路。警方與暴徒激戰並僵持多日後吐露港公路重開，事後警方在中大搜出數千枚汽油彈，令人咋舌。

如今事過境遷，暴徒陸續受到法律清算。5名當日被捕的中大生被控以暴動、在非法集會時使用蒙面物品，以及管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具等共8罪，案件昨日判刑，各被告遭判囚4年9個月至4年11個月不等。暫委法官振振有詞表示，雖然刑責會影響各被告的學業和前途，但他們必須為自己的行為負責，法庭須向年輕人予以當頭棒喝，否則會讓社會付出沉重代價。

法官說得頭頭是道，問題是，刑期連5年都沒有，與元朗拿起藤條保衞家園的原居民遭重判7年不可同日而語。難道中大之戰的性質不惡劣過元朗事件嗎？中大經此一役淪為臭名遠播的「暴大」，整個校園滿目瘡痍，國際排名跌跌不休，港獨餘毒還未在校園絕迹。試問如此輕判，如何能達到「向年輕人予以當頭棒喝」的目的？這是撥亂反正還是變相鼓勵，正常市民心中有數。

正如古人所說，禁而不止，則刑罰侮；令而不行，則下凌上。不論是中大黑暴案的判刑，還是《港區國安法》實施後的首案，皆見司法輕饒，如果說這樣的判決是不偏不倚，正常人都不會相信。黃絲餘孽深入整個司法界，國安法實施只能令其「技巧地」收斂，但一樣達到輕縱放生的效果。不將司法界徹底換班，更匪夷所思的判案勢必陸續有來。