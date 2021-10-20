不講不知道，香港經濟基礎和實力是甚有分量，筆者就以兩則新聞給大家作參考。

第一則來自賣國商人郭文貴和特朗普老友班農關聯公司的一億美元投資，其中3,000萬美元（約2.34億港元）的資金在去年6月通過基金作200倍槓桿，打賭香港的聯繫匯率制度將失守，想學索羅斯那樣於1997年閃襲香港金融市場，沒想到今日香港聯繫匯率依然安然無恙，反而他們的資金就輸到血本無歸，只剩下5%。

筆者相信只要他們稍肯做點功課，也絕不會輕率地衝擊香港聯繫匯率。從金管局的幾個統計數字可以看出來，香港經濟基調是穩健的。基金管理業務合計資產約為34.9萬億港元，按年增長21%。至於外匯儲備資產方面，長期保持高水平約為4,950億美元，是港幣基本流通量的兩倍，金管局要確保美元和港幣的兌換率在1:7.75-7.85之間，簡單地說，任何衝擊波若不超出4,950億美元水平，根本對聯繫匯率是絲毫不損的。

郭文貴和班農的3,000萬美金，即使加上200倍槓桿，也只有60億美元，那只是香港外匯儲備資產的八十分之一！兩者根本實力懸殊，他們的圖謀根本是不自量力，貽笑大方，班農最後也受重創，周身傷口流膿！

另外一則新聞，是有關卸任美國國務卿職位才9個月的蓬佩奧，大家看到他最近出席公開場合時的模樣，見到他體形瘦削，滿頭白髮，老態龍鍾，與當年在位時的意氣風發，簡直判若兩人。究其原因，就是因為中國在今年初曾向惡意針對中國的美國政客頒布制裁，任何聘請受制裁人員的企業，也同樣受到制裁。

如今世界上與中國有生意往來的企業又怎可冒險？蓬佩奧之流，一旦離開官場就人去茶涼。在美國的情況更是尖銳，沒人理睬，內外交迫，壓力使人憂鬱，百病也叢生！相反美國對中國官員的制裁，根本是毫無作用，此看我們的鄧處長榮升局長，愈做愈暢旺！

由此看到，美國政客做事不思前想後，只有鹵莽行事，挑撥中美矛盾，最後只是自食其果！打鐵還需自身硬，就香港目前的經濟而言，我們有優質的金融人才和相對健全的制度，即使面對疫情和國際大環境的挑戰，仍然能夠保持穩健。任何心懷不軌想誣陷香港特區的人，都會現眼報，自食惡果！