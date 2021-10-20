美國前國務卿鮑威爾日前因新冠肺炎併發症逝世。鮑氏寫下美國首位黑人當上國務卿的歷史，本該無悔此生，奈何任內替美國當上戰爭推銷員，令逾6萬伊拉克平民死於戰火中。在鮑氏身上看到的，不是推銷員之死，而是美國白人專為黑人訂製的玻璃天花板。

鮑威爾出任國務卿期間，最失敗莫如以後來被證實錯誤的情報，咬定伊拉克發展大殺傷力武器。他在聯合國安全理事會上，以一小瓶粉末指控伊國搞炭疽菌，除為他換來伴隨終生的「鮑威爾牌洗衣粉」戲謔外，更令他與時任美國總統喬治布殊，同被收錄到美國著名政治學家約翰‧米爾斯海默狠批政要撒謊成性的著作裏，與1941年小羅斯福藉謊言讓美國捲入第二次世界大戰、1964年詹森撒謊換取國會支持對北越發動戰爭，並列為美國三大戰爭謊言。

然而，鮑威爾2005年已坦承指控伊拉克演說是其人生污點，人格比起許多不知悔改的華府中人可取。尤其他提到華府鋪路出兵初期，他反對動武，只是後來隨波逐流支持開戰。這說明邪惡太了解善良，善良者往往被欺之以方。

不少輿論指以鮑威爾的能力，絕對有望成為首位黑人總統，但鮑氏後來不但淡出，更多次倒戈支持奧巴馬、希拉妮等人參選，這不僅是對伊拉克戰爭的反省和救贖，更是看穿政治醜惡的表態。

即使2021年的今天，美國首位非裔國防部長奧斯汀不諱言官拜四星上將仍遭種族歧視。鮑威爾當年木秀於林，終淪為伊拉克戰爭的醜人，是命運播弄還是人為操縱？有人或會替美國白人說好話：「奧巴馬不是當上總統了嗎？」這是既不知兩者能力差異，又看不通西方白人連007都可安排一個身形魁梧黑人女性出演，引出世人狠批惡評，白人樂見。