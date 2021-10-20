美國前國務卿鮑威爾剛離世，他生前的其中一幕，最讓人印象深刻。2003年，鮑威爾在聯合國安全理事會上，手持一支密封的玻璃管，內裏裝滿白色粉末，聲稱是伊拉克擁有化學武器的證據。及後，美國揮軍伊拉克，把整個國家打個稀巴爛，卻找不到任何化武的痕迹。

不過，鮑威爾總算是有一點知恥之心，自謂那次栽贓事件是人生的大污點，甚至說將來自己的訃告中，此事將會佔據不少篇幅。如今這位前國務卿已經離去，恥辱固然會隨他進入棺材，但問題不會了結，美利堅將永遠要為此而蒙羞。

很多人至今仍然在問，當日鮑威爾在安理會上，手持的是甚麼東西，俄羅斯總統普京曾打趣地說，那些是洗衣粉。是耶非耶，難道伊拉克人，以至世界上所有人，就不應該有權利知道真相嗎？然而，白宮對這樁醜事諱莫如深，試問美國號稱的新聞自由，究竟何在？

香港「黃絲」說，《蘋果日報》是被特區政府無理逼迫，最後才要光榮結業，香港電台電視部更被整治得死去活來，如今已變得面目全非，本地傳媒幾乎完全喪失了監察政府的能力。我說嘛，是的是的，京港政府從來不安好心，本地的新聞自由早已被吞噬得不剩骨頭，一切都是民主社會好，他們的第四權威神顯赫，無所不能。不過，既是如此，為甚麼事隔十多年卻一直沒有人能查出，昔日鮑威爾手中，用以蒙騙世人的所謂證據，究竟是甚麼東西？那真是洗衣粉嗎？

還有，同樣打着民主、自由旗號的台灣，2004年「總統」選舉中出現的「神奇子彈」，其中又有甚麼不可告人的內情？這些真相似乎都已被掩埋，民主地區宣稱的新聞自由，你真會相信嗎？