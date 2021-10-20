天啊！做乜咁大整蠱吖？食餅乾會冇仔生？乜食開嘅幾隻餅乾，全部成分可致癌！即使唔致癌、冇仔生，都會有高糖、高脂、高鈉「三高」！為何玩到咁大啊！講真，有邊個屋企冇一、兩包餅乾作不時之需吖？有邊位做傳媒嘅朋友，抽屜冇常備若干餅乾喎！誰知道，咁就出事？仲要冇仔生？

消委會測試市面上60款預先包裝嘅餅乾樣本，結果發現全部樣本都驗出喺加工過程中產生污染物，當中包括氯丙二醇（3-MCPD），以及基因致癌物環氧丙醇或丙烯酰胺；產生上述3種污染物係與油脂及高溫加工過程有關。有議員直指市民原本期望食安中心會為食品安全把關，但今次消委會嘅餅乾測試結果令人嘩然，當中唔少樣本更在市面售賣已久。難怪消息一出全城恐慌，紛紛檢查吓存貨有冇「結紮餅乾」先！

事實上，食安中心經常被批評後知後覺，有唔少問題食品出事，喺澳門發現先或新加坡發現咗再通知香港食安中心，佢哋才如夢初醒！呢，依家為港人把關「食安」嘅，好似係消委會多過食安中心。早年內媒踢爆內地啲米普遍存在鎘超標，日食3碗「鎘米飯」將損害腎臟和膀胱。當時食安中心仍好整以暇，冇加強抽查內地米；結果又係消委會醒目，測試發現最少3款「鎘米」流入市場。

今趟「餅乾當飯食冇仔生」事件，再一次證明消委會好嘢！而食安中心監管不力，名不副實，難道成個部門全部都係不務實嘅閒人，如此把關食物安全，港人嘅健康真係凍過水！人為嘅「食品污染」係一種對人類健康和道德底線嘅無聲挑戰，竟然發生喺文明城市香港？有誰會料到食餅乾會冇咗個未來？食安中心，唔該醒少少啦！