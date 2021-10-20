區議會的誕生始於39年前的1982年，是英國人撤出香港前的政治部署之一，配合推動其還政於民的政治陰謀，而實質上拒絕還政於中國，目的在離港前利用其統治權力安插、栽培、栽植那些親英勢力上位，最終實現英國的夢想：沒有英國人的代理人治港。區議會設立以後，由委任到全部民選產生的過程，與市政局和立法會等三級議會的民主化進程，都是環環緊扣的港英推動政制改革一盤棋，大玩「民主」遊戲。

由於中方早已洞悉其奸，以及香港愛國力量響應鄧小平的號召，全面積極參與社會事務，參選各級議會。儘管由於各種主客觀原因，愛國愛港候選人在早期處於劣勢，但經過愛國愛港力量艱苦奮鬥的努力，也形成對英國妄圖實現代理人治港的夢想的抵制和不斷揭露鬥爭。可是，2019年的黑色暴亂卻幾乎實現美、英霸權顛覆特區政府的圖謀，區議會全面淪陷給反中亂港勢力後，戴耀廷策劃的「35+攬炒」幾乎實現奪取立法會控制權顛覆目標。在這個危局下，好在有人大常委會的高度關注，及時立規澄清立法會議員資格，為港訂立《港區國安法》及新的選舉安排，否則香港局勢將不堪設想，英國人便有可能實現其顛覆圖謀。

經過黑色暴亂的深刻教訓，令人認識到區議會雖然是諮詢性質，但也必須確保真正愛國者出任，基層議會必須確保國家安全。為甚麼黑暴口號叫「光復香港」，就是要光復港英殖民統治，「時代革命」就是顏色革命。正因此，應當把國安防線設在區議會提名階段，審核區議會的候選人參選資格，也應當與第7屆立法會的候選人提名一樣，必須經過資格審查委員會審查，採取同一標準要求，確保反中亂港和港獨勢力不能滲透地區基層的議會。