日前，教育局向全港中小學及幼稚園發出指引，將「國旗和國徽」的相關內容納入教育課程，並要求學校在上課日懸掛國旗，另需在每周集會上舉行升旗儀式。是次指引將是一個好開始，讓青年幼童及教師均有機會參與其中，親身體會作為國家的一分子，有助其建立正確的國民身份價值觀。

於月初，立法會成功通過《2021年國旗及國徽（修訂）條例》，對國旗及國徽的使用及相關禮儀作出明確規定。日後，故意對國旗及國徽作出侮辱及污損的人士，將會被追究適當的刑事責任。與此同時，條例亦規定教育局需將內容納入教育課程，以協助全港學生認識尊重國旗及國徽的重要性。

如果有留意內地學校課室的話，就會發現內裏的黑板上方均會陳列一面五星紅旗。也許，很多人會說此舉只有象徵性的意義，但當想深一層時，其實是相當重要的措施。對於幼童及青年學生來說，就是一張白紙有高度的可塑性，灌輸國民教育理應是刻不容緩。他們在學校最長的時間，不論上課或考試均在課室之內，而在其中央醒目的位置高掛國旗，將能樹立起精神上的權威。

就此，香港的學校日後亦可倣效類似的舉措。事實上，環看全球其他地方，國旗的應用均能融入日常的生活當中。在西方不少的地方政府，公共部門如民政處或圖書館等地點，亦會展示國旗或王室的肖像。當群眾在辦理公共手續時，下意識會認知政府所提供的服務，其權力是來自於國家或憲制實體，從而能夠團結國民的向心力。

既然香港回歸祖國二十餘年，又為何需要如此內斂地把國旗收藏起來呢？近日，多個政府及立法會的網站，將國徽置於區徽的旁邊是值得肯定的做法，使市民清楚知道我們特別行政區是來自於國家的體制之內。所謂「十年樹木，百年樹人」，就是要靠一點一滴的潛移默化，才能造就出正面健康的民族及社會。

網上近日亦流傳一段影片，是香港幼稚園學生萌萌地擔當升旗隊，一步一步拿着國旗操向旗杆，在國歌的伴奏下升起旗幟並進行敬禮。想想看，如果所有學童都擔當過升旗手，很難想像他們長大後會作出不利國家的激進暴行，因為相關的愛國記憶已植根在他們的腦海之中。

國旗及國徽是權威的象徵，而升旗隊亦應如是。現時，我們的中小學有領袖生，負責管理同學之間的秩序成為大家的榜樣。依此邏輯，學校亦可賦予升旗隊的同學有同等的地位，挑選具愛國情操的「小苗子」擔任崗位，並讓其在校宣講國情及正確價值觀的訊息。

透過如此朋輩之間的影響，將更能全面感化學生成為未來的「愛國者」。另一方面，在校內舉行恒常的升旗儀式，亦能使教師明白學校的立場及教育理念，有助共同創建更理想的校園氛圍。