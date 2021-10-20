產評：人幣美元拗手瓜　今冬過招分高下

中美博弈，金融是主戰場之一。數據顯示，中國持續拋售美國國債，持有量創逾11年新低。另一方面，在中美維持一定息差之下，人民幣匯率得以保持穩定偏強，與美元的波動形成對比。在商言商，見到愈來愈多國際資金包括美資，正積極部署中國金融市場和人民幣資產，實不難理解。當明年2月冬季奧運會於北京舉行，被視為有力挑戰美元國際儲備貨幣地位的數碼人民幣，將在這個國際盛事一展中國金融科技實力，意味中美金融戰過招將好戲連場！

美國財政部最新數據顯示，中國不但8月減持美債，今年首8個月持倉亦錄得淨流出。由此可見，雖然中國仍為美國海外第二大債主，但面對美國放任印鈔和敵意圍堵，已毋須再「交戲」大舉增持美債。相比之下，8月增持的則為美國盟友日本和英國。可見表面上的一堆金融數據，實際上圍繞中美金融角力。

美國的金融霸權，核心是靠美元作為國際儲備貨幣所支持，意味美國國債不愁出路、亦不怕違約，因可藉印銀紙「債冚債」，甚而能適時藉財技收割全球。可一場世紀疫情迫使美國聯儲局祭出無限量寬，嚴重透支美元信用，換來眼前的高通脹，鑑於債息跑輸通脹預期，基金也不敢狂買美債，導致債市缺乏承接，政府財政赤字急升的困局。國際市場也逐漸形成「去美元化」，變相為人民幣國際化締造契機。

至今，美國政府的債務上限問題尚未完全解決，一味靠拖，到12月又要來一場政治博弈。正正由於美元信用朝着崩潰的方向發展，從資產保值角度出發，各國央行以至企業或個人，毫不猶豫在推動外匯儲備多元化，以分散風險，故見早前俄羅斯主權基金便沽清美元資產，增持歐元及人民幣等貨幣；亦有小國將虛擬貨幣列為法定貨幣，對美元投不信任票。

另一方面，由於美國維持超低利率，在中美息差驅使下，人民幣資產更具吸引力。雖然美國聯儲局距離收水漸行漸近，但整體上人民幣的表現還是較美元穩定，皆因中國通脹受控，資產價格走向的能見度相對高。近日在岸及離岸人民幣再度轉強，在港發行的人民幣國債或地方債不愁銷路，足見國際資金對人民幣資產的需求上升，官方也樂見人民幣稍強。反觀美國滯脹風險正在上升，美股估值高得危如累卵，耍財技的本錢不多了。

無可否認，眼前內房債務危機對金融系統和人民幣資產價格穩定構成一定風險，然而，如今樓市泡沫是全球化現象，乘着外圍市況尚穩，利率仍低，中國加強調控樓市，並按市場機制解決房企債彈，有助人民幣資產加分。

中美爭霸，美國就如《龜兔賽跑》故事中的兔子，雖擁有優勢，但滯後於形勢，驕兵必敗！中國知己知彼，充分利用體制優勢，能精準布局。雖然在全球外匯儲備上，人民幣的佔比仍低，惟在測試數碼貨幣上，中國明顯佔優，成為在傳統貨幣以外，挑戰美元的新戰線。在不久的明年2月冬奧，數碼人民幣隨時成為全球焦點，屆時美元地位會否像「兔子」如夢初醒方恨遲，且拭目以待！