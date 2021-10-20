正論：澳門喜迎再通關　香港苦候仍無期

澳門熬過疫情衝擊，昨日喜獲珠海「開閘」免檢通關，澳門民眾終於可以舒一口氣，反觀中港通關依然遙遙無期，商界民間無不叫苦連天。別看林鄭大賣口乖，聲稱通關是頭等大事，其他高官更揚言通關不會捨近圖遠，其實全部講一套做一套。港府不但未能阻截外地輸入病例，對推出通關最為重要的「健康碼」更是明頂暗抗。

香港本地疫情基本上清零，但外地輸入個案則源源不絕，日前才有駐港俄羅斯領事人士免檢入境後確診變種病毒，反映免檢漏洞依然中門大開，並未因早前沙特領事家屬多人中招而有所改變。事實上，收緊外交人員等免檢疫安排，正是中央對通關與否的關注點之一，林鄭早前才言之鑿鑿謂「中央政府要求做甚麼，港府便做甚麼」，事實證明並非如此；加上機場貨運站一名男職員於本月上旬確診，疑受訪港旅客感染，但一直找不到源頭，連帶本港的全國人大常委也受拖累，被禁出席北京會議。中央對港府抗疫「陽奉陰違」不滿之情溢於言表，彰彰明甚。

昨日立法會舉行會議談論通關問題，政制及內地事務局局長曾國衞明確指出，如要達致通關，需兩地疫情防控措施盡量一致，惟其他高官對於推出與內地對接的健康碼卻大耍太極。創科局局長薛永恒表示，使用內地健康碼是眾多考慮方案的其中之一，但在健康碼之外亦需在不同範疇做好配套工作，明顯東拉西扯，顧左右而言他；商經局局長邱騰華索性直言香港需要以自己為本，選擇迎合社會需求的防疫模式，暗示港府不會完全跟從內地的健康碼。

正如有全國人大常委指出，港府除了必須盡力查找不明源頭個案，最關鍵是要有一個能與內地健康碼結合的港版健康碼，必須有記錄行蹤功能，倘出現疫情，能找出確診者的密切接觸者和受影響人士，這樣才能令內地有信心。可以看到，澳門很早便推出與內地對接的健康碼，即使最近爆發疫情，但因為迅速受控，且「經珠澳聯防聯控協商一致」，珠海當局昨日便准許與澳門恢復免檢通關。由此可見，香港要同內地免檢互通，必須與內地防控要求一致，絕對不能另搞一套。高官所謂的「香港需要以自己為本」，對推行健康碼拖拖拉拉，正是中港互通最大障礙，高官端的是甚麼居心，不能不令人質疑。

由旅遊業界到商界，由立法會議員到數以萬計的中港家庭，無不要求港府盡快恢復同內地通關。有的請願，有的哭訴，無非要告訴麻木不仁的高官，再不通關他們將飯碗不保、家庭破碎、妻離子散，惟坐享高薪厚祿的政府高層懶理民間疾苦，堅持不聽。當然，這也沒有甚麼好奇怪，他們大部分為港英餘孽，先天性對內地排斥，口說要盡快通關，實際上翹起雙手甚麼也不做。問題是，香港的經濟民生對內地高度倚賴，再不通關只有死路一條，他們擔得起搞死香港的罪名嗎？人們實在不明白，只要健康碼為自願性質，申請者自願接受追蹤，便沒有所謂的私隱問題，到底港府猶豫甚麼？