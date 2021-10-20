世界視線：美國售武貪且霸　土國無奈被宰割

美國是軍售大國，每次做軍售生意時都像一個貪婪的商人，以蝦蝦霸霸的手法販賣低一級武器。近日，土耳其與美國拖了半年的軍售糾紛終於落幕，土耳其把原本已下單美國的14億美元（約109億港元）購買最新戰機F35的錢，換購了40架F16更新款。這筆生意，土耳其嘗盡了財到光棍手之苦，其後被劏被宰，實有苦難訴，最終討不回錢，只好在賣方威逼利誘下無橙買個桔。

土耳其是北約成員國，與美國本有盟軍之誼。美國總統拜登上場後，土耳其還精心打點一番，提出想買美國的最新戰機，這款美國只售予盟邦的F35戰機確是美國最新戰機，武器不比其他，買新便是得到新技術，土耳其當然急急與美國下協議。不過，土耳其同時還向俄羅斯購買S400防空導彈系統。

誰料美國卻怒了，隨即宣布取消出售F35的訂單。美國的這個動作，當然是脅迫土耳其取消俄羅斯的訂單，轉為向美國購買美國產的防空系統，這樣又是一筆大生意。奈何，土耳其鐵了心要買俄國貨，美國下不了台後，便採拖字訣，但土耳其不願拖，曾一再向美國要求追索回14億美元。結果可想而知，已把14億美元吃在嘴裏的美國當然不肯吐出來，反而像街邊小販一般，向土國兜售名為更新過功能的舊戰機F16。

拉鋸幾月後，土耳其撐不住了，上月30日向美國提出更改訂單的要求，向美國軍火製造商洛歇馬丁採購40架最新型F16 Block 70（F16V），以及80套F16戰機的更新組件，總值60億美元（約468億港元）。

這筆生意，土耳其有氣難舒，各國尤其是北約國組織最留意，本以為美國前總統特朗普才會見錢開眼，奈何拜登做起生意來與特朗普一樣狠，土耳其怎可能逃得過「任你宰」的命運？

土耳其總統埃爾多安是惱火的，本想擲金彈外購最新戰機，結果被美國使出二選一的壟斷大招，不但吃進嘴的14億美元要不回，還要加碼買買買。

土耳其的遭遇，與近年台灣的遭遇一樣，台灣政界也是怨言不少，因為美國對台售武也是常出動脅迫營銷方式，總之，軍售冤大頭多了。