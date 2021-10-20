功夫茶：網絡豈是法外地　鍵盤垃圾須掃清

老鼠過街人人喊打！然則，見唔得光嘅坑渠老鼠，藉機出動搵食播菌種毒，因躲在暗處，「你睇我唔到！」其鬼祟更加乞人憎！魯迅對呢啲「人形物體」有妙述，指佢哋唔敢正視各方面，用瞞和騙，造出奇妙嘅逃路來，還自以為正路。一天一天的滿足着，即一天一天的墮落着！

各位，乜咁似啲躲喺鍵盤後面一味放冷箭、造謠中傷他人嘅網絡宵小，其行為何止一天一天咁墮落，敢做不敢認，更加賤格下流卑鄙！呢嗱，近年因政治立場而掀起嘅網絡欺凌問題日益嚴重，無綫電視近日驚覺，再有網上惡客企圖喺網上煽動他人參與抵制該台廣告客戶及藝人，構成滋擾、騷擾、纏擾、威脅或恐嚇等網絡欺凌問題，尋日到灣仔警總報案，冀執法部門嚴正跟進。

跑了和尚，跑不了廟。警方對躲在鍵盤後面嘅老鼠黑客，必定可以捉到你！幾個月前，警方曾拘捕兩名分別18歲和26歲青年，指佢哋喺社交媒體發文籲抵制某傳媒機構及在其刊登廣告嘅商戶，涉嫌違反串謀刑事恐嚇、煽惑人心等罪。

當然，警方火速破案拉人，之不過律政司若然又歎慢板，廢噏無為，則又係嘥氣！正如有論者話齋，黑暴雖平息，毒果報亦已風吹燭滅，可惜假新聞並未解決，網上仍充斥煽動言論；偏偏香港社會低智反智，人一黃，腦便殘！任何假新聞和謠言都有市場。此所以，要杜絕呢啲假新聞及網上惡客，唯一辦法就係立法！偏偏香港又出咗個務虛嘅「避政司司長」鄭若驊，遂令鍵盤垃圾有恃無恐，網上欺凌未見收斂！

各位，網絡空間唔係「法外之地」。虛擬世界都係存在於現實世界之內，因此，無論係個人定係機構，其網上行為依然係法律所規範嘅對象，網絡絕對不是違法作惡、為所欲為嘅擋箭牌，違法就必須被追究並繩之以法！嗱，本報樹大招風，多年來為民發聲，近年卻屢遭網上惡言抹黑、冒認盜用，不久前就畀人盜用本報報頭及版面，宣傳健康產品！「犯東方者，實捉到你」，結果事後貼文者刪除貼文並道歉。

學者亦指出，香港係商業社會，當假廣告氾濫，會影響香港嘅商業市場和營商環境，當局必須加以檢討及規管。講到規管，歐美國家都有呢方面嘅法例嚴防，就以新加坡為例吖，佢哋《防止網絡假訊息和網絡操縱法案》尤其嚴厲，如果惡意散播假新聞者，最高可判監禁10年及罰款10萬新加坡元。要言之，打擊網絡亂象或欺凌、恐嚇等，功夫茶認為又係一招：治亂世用重典，才可掃清鍵盤垃圾及妖魔鬼怪！