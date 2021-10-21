功夫茶：專棄保玩着草　過馬路又老土

入門休問榮枯事，觀看容顏便得知！一個人徬徨末路，行出街都污染市容，何況個賊頭髮線稀疏，幾條劉海吊住似蛛絲，更似足個屎塔蓋笠住剪出嚟，風一吹又當眾梳頭，認真惡心！冇錯，功夫茶講緊本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻！

上海仔條打壞尋日下午3點多現身機場警署外，落車時柒吓柒吓腳浮浮，過馬路又老土，與兩名隨從盲舂舂恍如趕住見閻羅王咁款，喂吖！報到都守吓規矩好冇？眾人亂過馬路，隨即遭新界南總區交通部人員票控，屎坑蟲及兩名逐臭之夫要交出身份證。條屎坑蟲一身係罪，涉及兩項串謀傷人、一項串謀刑事毀壞及一項刑事誹謗罪等4項罪名被O記拘捕，原定明年2月4日向警方報到，忽然提前出現所為何事？

消息指警方徵詢律政司意見後，認為唔夠證據作出檢控喎！故着上海仔尋日到機場警署，通知會釋放佢；據悉條屎坑蟲已取回20萬元保釋金。阿哥，香港司法仲唔係鬼揞眼？專棄保玩着草嘅上海仔，臭史罪惡一匹布咁長，曾被踢爆與壹淫媒漢奸黎勾結，彼此利用，以不實內容喺網上抹黑、攻擊「東方傳媒機構」。東方真金不怕洪爐火，清者自清；屎坑蟲口吐蚊蚋，只換來自討沒趣。

嗱！上海仔罪證確鑿：兩度詐病棄保潛逃，又被人拍到喺柬埔寨嘅賭場「行得企得」滿場飛，都唔知幾咁風騷！又走去歐洲溝鬼妹花天酒地，使晒錢惹一身病，走投無路返來香港，一直保釋外出，依家仲獲警方無條件放生，難怪引來一片嘩然：香港究竟仲有冇王法㗎？司法嘅所謂公平正義原來係水中月鏡中花？

有議員講得好，上海仔曾有犯案及棄保潛逃前科，專棄保玩着草，身負4條罪名，擾攘咗咁耐，警方經向律政司徵詢後決定不作起訴，質疑律政司辦事能力低，獲放生令人聯想佢得到有關人士保護，對內地或香港司法制度帶來不良觀感，促有關方面向外界交代不作起訴原囚，釋除疑慮。講真，功夫茶冇奢望，人稱「避政司司長」嘅鄭若驊，在任期間未曾做過一單好事，倒是席不暇暖，甫上任就放生「黑金案」漢奸黎，應告唔告早有前科，香港司法嘅核心價值「法治」早喺「避政司司長」手中毀了！

今上海仔獲放生，亦令人懷疑係「雙安」保護傘發功有關。上海仔曾拍片自稱與內地國安、公安有交情，身為黑道人物卻高調認屎認屁，更令此案一片迷離，條屎坑蟲被放生，使人浮想聯翩，究竟保護傘撐腰真係咁堅？功夫茶卻始終相信，善惡之報，如影隨形。屎坑蟲腳浮浮老土過馬路，獵狗即使冇山上喪，司法無能，上天有眼，過完馬路仲有陰司路等緊佢！大家即管放長雙眼。