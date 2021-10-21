產評：亞洲經濟臨抉擇　別作美霸嫁衣裳

美國拜登政府高舉重返亞洲戰略之際，中國則繼續積極推動區內經貿合作，繼去年11月簽定《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）後，上月「深入敵陣」正式提出加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP），實行以互惠共贏取分。兩強大打「亞洲牌」，令身處夾縫，備受疫情反覆和全球供應鏈問題等衝擊的亞洲經濟體，面臨回應美國陣營的號召加入堵華行列，抑或與作為區內主要經貿合作夥伴的中國加強合作振興經濟的抉擇？明顯地，疫後的亞洲是全球重心，也是中美角力場！

今夏美國多位政府高層出訪亞洲多地，推動圍堵中國戰略，惟除日本外，大部分經濟體都保持審慎，皆因「靜觀其變」最符合自身利益。至於中國，繼簽訂RCEP後，又提出申請加入CPTPP，正正顯示要更積極參與區內經貿事務，趟開合作大門。

次季以來亞洲疫情反覆，再加上中國和印度正面對能源危機，以及全球供應鏈問題，打亂了亞洲復甦步伐。按道理，如今亞洲諸國不能再自掃門前雪，應思考如何加強與區域「龍頭」中國在經貿上的合作，以共同推動疫後復甦。

事實上，一場疫情，對世界經濟產生重大變化。「新經濟」神速發展，讓亞洲各國的競爭差距擴闊；在資產泡沫下，社會貧富懸殊加劇，各國都面對複雜難解的經濟問題。此刻中國經濟發展遇阻，誠然為亞洲經濟復甦帶來新風險，一旦中國將供應短缺造成的成本上升向外轉嫁，區內乃至全球的通脹必然巨變，「滯脹」危機非危言聳聽，問題在於這張玉石俱焚的牌會否打出！故此刻亞洲最樂見的，自然是區域和平穩定，經貿恢復秩序，從這角度看，中國的角色不可或缺。

反看歐美，這些年經濟低增長、債務不斷上升，一場疫情令困局變得更難解，只能覬覦亞洲經濟增長快，在發展新經濟上相對靈活並具人口結構等優勢，冀撈點油水，但又不想中國因此強大，十足十魚與熊掌皆想兼得。

過去全球化下，歐美與亞太新興市場周期互補不足，世界經濟得以持續成長，可如今中國看穿了美國欲苟延殘喘的把戲，必然與美爭鋒，目前世界正過渡至區域化，意味行之有效的互補與協調機制無法再充分發揮作用，央行的超級量寬又已走到盡頭，亞洲各經濟體得弄清大局，是寧做命運的主人，主動透過加強區內經貿合作，共同建設疫後新周期，還是甘願替美霸作嫁衣裳，甚或變成兩強鬥爭下的炮灰，實該不難衡量！