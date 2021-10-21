正論：上樓無望租房貴　公屋輪候慢似龜

香港房屋供應短缺問題由來已久，港府換屆再換屆，始終未見轉機。由私人樓價到居屋興建，公屋輪候再到劏房租管，多年來輿論關注焦點的更替，足見港人對「安樂窩」的幻想逐漸褪色，但求安身，奈何政府仍無動於衷。立法會昨日通過的劏房租管條例草案，遭團體狠批為漏洞處處、形同虛設；與此同時，運輸及房屋局局長陳帆死撐「輪候公屋3年上樓」的目標不變，又承認20年後方能達標。政府對市民的承諾屢次「假、大、空」，何談民望反彈。

昨日三讀通過的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》，規定了劏房業主須為租客提供4年租住權保障，同時禁止業主向租客濫收水電費；至於續租租金加幅上限，經本報與社會各界反映後，由原先建議的15%收緊至10%；然而條例中未有規管劏房的起始租金，遭人詬病。香港社區組織協會副主任施麗珊形容，條例令一眾劏房戶失望，建議政府每兩年檢討；觀塘劏房住屋關注組陳穎彤更擔心，業主會在條例生效前的「空窗期」加租；另租住劏房約6年的天台屋戶玲姐批評，不設起始租金變相讓業主任意開價，而設加租上限更是鼓勵業主「加到盡」。

輿論憂慮不無道理。雖然法律條文難以盡善盡美，但未見其利先見其害，難免令人質疑。縱使此次修例絕非毫無意義，正如多位議員所指，修例不但是「第一步」，更是「重要里程碑」；不過，港府此次修例的態度，同樣讓人擔心這同時是「最後一步」。畢竟在輿論頻頻發聲，要求修補漏洞下，陳帆竟然表示心靈受到洗滌，難怪議員張宇人形容審議條例草案時「拳頭都硬晒」。議員們關注的後續事宜處理，包括改善劏房環境、積極研究實施起始租金等，最終能否實現，依然是問號。

針對設置起始租金，陳帆以當局未掌握劏房市場數據為由推諉，議員葛珮帆反駁劏房已存在「十幾廿年」，對政府缺乏數據的說法感到不解，可謂是一語中的；而葛珮帆提到原本可十分上進的年輕人為求房屋而無奈「躺平」，更是對港府的靈魂拷問。時下年輕人對於住房已是退而求其次，港府立法修例仍然鵝行鴨步，要人三催四請，心情沉重的又何止陳帆一人，根本是全港市民。

事實上，劏房本來應該是權宜之計，長遠要解決房屋問題，必須覓地建屋。其中增建公屋，加快輪候速度，當屬重要一環。眼見港府覓地懶、建屋慢，本報積極籌謀獻策，動用人力物力在港九新界找出多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地可作發展，奈何政府置若罔聞。港府不思進取也罷，陳帆居然面不改色，大方承認要20年先可以達到「輪候公屋3年上樓」的承諾，叫全港市民目瞪口呆。

試問人生又有多少個10年？香港人為了擁有「安樂窩」，幾乎已付出所有的精力、金錢、時間，陳帆張嘴便要港人支付20年青春，試問又有誰，能夠負擔得起？