世界視線：北約東擴雙威嚇　歐盟俄國無差別

美國國防部長奧斯汀展開歐洲之行，在出席比利時布魯塞爾的北約成員國國防部長會議前，到訪黑海沿岸3國格魯吉亞、烏克蘭及羅馬尼亞。他明言此行是鼓勵更多國家加入北約，拉攏格、烏企圖明顯。美國主導的北約東擴堪稱一石二鳥，企圖堵截俄羅斯經黑海進出地中海；更趁機銷售武器，吸納更多盟友，打擊歐盟戰略自主計劃。

格魯吉亞及烏克蘭曾與俄羅斯爆發衝突，最終落敗收場，事後不約而同把目光轉向美國。為了融入北約的美式作戰體系，格國軍隊大幅淘汰俄製裝備，採購美製武器及採用與北約匹配的武器，並在境內製造西方標準彈藥。「難兄難弟」烏克蘭亦大幅採購美製武器，並希望美國協助重建海軍。兩國正式成為北約成員國後，將採用北約軍隊編制及軍階，進一步融入北約作戰體系。

在美國眼中，軍售不但令國內軍工產業賺得盆滿缽滿，打擊國際軍備市場競爭對手俄羅斯，更可提升盟友軍事實力，並影響購買國的國防外交政策。此外，軍售成本較小，減少美國直接軍事干預風險，把棘手問題交由購買國承擔。就戰略位置而言，格魯吉亞及烏克蘭分處黑海東西岸，加上北約成員國保加利亞及羅馬尼亞，以及首鼠兩端的土耳其，北約形同在黑海層層設防，隨時截斷俄羅斯進出地中海的通道。

另一邊廂，歐盟戰略自主計劃將受北約東擴擾亂。雖然歐盟經濟實力雄厚，但各國就組建歐洲軍隊莫衷一是，對指揮權更各懷鬼胎。而且，歐洲多國聯合研發軍備模式已無以為繼，颱風戰機面世逾20年後一直沒有後繼機種，對大部分歐洲國家沒有吸引力，因此美製武器輕易取得東歐國家訂單。英國脫歐後便由法國、德國支撐歐盟，惟兩國在實力不足及國防資源有限下，仍在北約新一輪東擴下高舉歐洲戰略自主旗號，猶如水中撈月。

面對北約鐵幕步步進逼，俄羅斯宣布駐北約使團下月起暫停運作，報復北約早前驅逐8名俄羅斯使團成員。在美國操作下，北約發揮雙重威嚇之用，不但震懾俄羅斯，亦警告歐盟內部蠢蠢欲動勢力，表明美國不會容許有人插手歐洲防衞。