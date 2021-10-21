最近，阿富汗首都喀布爾出現回教寺恐襲事件，死傷過百人，事後塔利班政府證明用自殺方式施襲者是中國的維吾爾族人，隸屬東突厥組織，相信是受「伊斯蘭國」恐怖主義組織指使。

從此事件可看出涉及多個重要因素，一是塔利班政權下的阿富汗仍然不穩。前政權盟友的北方聯盟作叛已解決，不穩的因素主要是恐怖主義襲擊，以伊斯蘭國為主。過去幾年，美國從敍利亞空運不少戰敗的伊斯蘭國成員到阿富汗，當時是針對塔利班的起義。美軍撤退後，伊斯蘭國的襲擊便成為打擊塔利班新政權的主力。美國的背後參與應是支持伊斯蘭國的最大力量，目的便是在阿富汗製造動亂，不讓塔利班政權安穩建國，也令動亂的阿富汗不會以和平發展，促成中亞以至伊朗地區的連接和發展；在阿富汗埋下動亂的種子，希冀再演變成另一場敍利亞式的內戰。

二是受襲者是什葉派寺廟，襲擊既是攻擊異己敵對教派，也是爭取阿富汗大多數的遜尼派信徒的支持，同時借此分化屬遜尼派的塔利班的組織。

三是以維吾爾族人擔任襲擊者，顯示東突厥組織與伊斯蘭教的合流，東突厥分子的維吾爾族人成為伊斯蘭國的殺手。伊斯蘭國在阿富汗活動的是呼羅珊分支，公開宣稱的新領土包括中國的新疆，以恢復歷史上的伊斯蘭汗國的疆土。襲擊阿富汗便也包括對新疆的攻擊，既打擊中國在阿富汗的援助，也證明東突厥的疆獨組織還在活躍，且與伊斯蘭國合併，以爭取極端伊斯蘭教徒支持。

據說，在阿富汗恐怖分子中有七、八千人屬外籍人士，相信單是維吾爾族人便有數千，他們都是反中疆獨的主力，對中國國內外都構成巨大的風險。中國要在南疆緊守與阿富汗、塔吉克斯坦和巴基斯坦的邊境地區，也相信會與塔利班大力合作，圍剿伊斯蘭國及東突厥組織在阿富汗的勢力。中國不能不要有所出擊了。

四是東突厥組織一直被國際界定為恐怖主義組織，可是不知為何，在2020年美國宣布不再視之為恐怖主義組織，讓它可以在美國和國際上得到美國支持而大肆活動。美國此舉與在國際上掀起的新疆問題相配合，一手宣傳中國對維吾爾族人迫害，另一手則培植疆獨的東突厥組織，在海外活動，特別是在阿富汗枕戈待發。美國對中國還是心存不軌，一直在布局進行顛覆，中國要在各個方面慎防。