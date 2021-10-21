兩年來，香港有兩件中央和港人要求解決的「頭等大事」，香江府衙和行政長官遲遲做不到，陽奉陰違，明頂暗抗，給香港造成巨大損失。

一是反修例暴亂，中央三令五申「止暴制亂」，但香江府衙、行政長官就是當耳邊風，一拖再拖，令暴亂愈演愈烈。二是新冠疫情下香港要和內地「通關」，內地的要求合理而簡單，例如「確診者清零」，以及要使用和內地相通的健康碼，以便追蹤找出確診者的密切接觸者和受影響人士。這兩條，香江府衙明知非常合理必要，但就是不痛痛快快的去做，總要找一些亂七八糟的理由抗拒一番，好像香港的「資本主義制度和生活方式」很特殊，沒必要這樣做，勉強去做就會影響「一國兩制」似的，就會影響「港人治港、高度自治」似的，他們這些「治港精英」的權力就會被剝奪似的。

誰都知道，在一些港英餘孽的心裏一直有隻鬼，凡是和內地沾邊的事情，他們就一定要反着來，能頂就頂、能抗就抗，實在不行就拖着，實在拖不下去了就打折扣，就討價還價。在他們心中，其實沒有香港和市民的利益，只有他們自己的恃勢弄權和發洩對內地的不滿！反修例黑暴，對中央「止暴制亂」的三令五申，他們玩了這套，引起中央強烈不滿，遂有《港區國安法》推出，把他們晾在一邊！

理解的要執行，不理解的也要執行，在執行中加深理解。今天面對新冠疫情和通關問題，他們又玩這一套。中央苦口婆心、反覆要求而不果，只好再次明確表示態度。今次因香港發現一宗不明源頭的確診者，港區全國人大常委譚耀宗和另外3名列席代表不得赴京參加全國人大常委會會議。中央的這個做法說明了甚麼？香江府衙、行政長官能不掂出箇中的分量乎？他們還能死頂多久？

盡快通關是兩地經濟民生密切關係、恢復正常之必須，對此，香港更加需要，影響更大，港府必須立刻負起責任！