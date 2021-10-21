「我不反華」，這是英國首相約翰遜的最新表態。奇怪嗎？一點也不奇怪，相對於他早前肉麻地宣稱自己是「狂熱的親華派」，今次已經低調很多。西方政客就是如此虛偽，英國一直充當美國遏華打手，除了不斷在香港問題攪局，還想插手台灣和新疆問題，約翰遜卻聲稱「不反華」，真可謂自欺欺人。

無事獻殷勤，非奸即盜。為何約翰遜不斷強調自己不反華甚至親華？答案很簡單，因為英國經貿實在離不開中國。截至今年6月，英國從中國進口商品較去年同期急增近四成，中國已成為英國第三大貿易夥伴，更是英國最大商品進口來源國，而且勢必還會繼續增加。尤其是疫情影響之下，全球供應鏈愈趨緊張，只有中國出口一枝獨秀，反觀脫歐後的英國孤立無援，迫切需要一個經濟上的依靠，而中國自然成為其唯一選擇。

然而諷刺的是，英國一方面表示歡迎中國投資，一方面又將中國排除在5G和核能等領域之外。按照英國國際發展大臣卓雅敏的說法，中國只能在非戰略性經濟領域投資。至於何謂非戰略性經濟領域，連約翰遜也說不清楚，只能顧左右而言他。由此可見，英國政府實在高估了自己，他們對中資企業諸多設限和刁難，還想吸引中國人投資，未免太一廂情願。

香港黃絲將英國當成寶地，寧願做二等公民和廉價勞工，但並非所有中國人都如此下賤，全世界可投資的地方多的是，為何一定要去英國遭受歧視和打壓？時移世易，過去洋人只要說幾句好話，就能蒙騙不少中國人，但現在這一套已經不靈了。尤其像約翰遜這種兩面三刀的政客，愈是甜言蜜語，愈顯得虛偽，愈令人惡心。畢竟中國人經歷了太多東郭與狼、農夫與蛇的教訓，再也不會輕易上當。