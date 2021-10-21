香港自去年二月封關，至今仍未能與內地恢復通關，當初因為有新冠疫情從內地傳入，港府迫於「黃絲壓力」迅速封關，惟事到如今，內地疫情早就絕迹，抗疫成績冠絕全球，輪到內地不肯與香港通關。本來港府在中央大力鞭策下，採用類似內地的封區強檢模式，本地疫情基本清零，通關有望，惟中央至今仍未鬆口，問題便不是來自疫情，而是來自香港沒有「健康碼」。

誠然，本港「外防輸入」唔湯唔水，但只要沒有流入社區，也不是通關最大障礙，偏偏港官人為地製造通關障礙，至今拒絕推出同內地對接的健康碼。去年時任政務司司長張建宗曾言之鑿鑿謂健康碼已萬事俱備，但後來因本地疫情大爆發而不了了之，詎料張建宗下台已有數月，健康碼居然仍在「商討」階段，港府到底有冇心推行，可思過半矣。

為何港官對健康碼如此抗拒？公務員事務局局長聶德權早前透露風聲，擔心引起私隱問題；商經局局長邱騰華甚至明言香港需以自己為本，選擇適合社會需求的防疫模式，擺明不想跟從內地一套。問題是，沒有同內地對接的健康碼，中央肯定不會開關，即使港府如何谷針也是無濟於事；何況今時不同往日，中央再也不會嬌縱香港，不管港官如何明頂暗抗，中央也不會屈從，那麼中港通關便遙遙無期。

對於黃絲刁民以至港府內部的港英餘孽來說，中港永久隔絕，正中下懷，但對於廣大的商界、旅遊界以至中港家庭來說，無法與內地恢復經貿和民間往來，必然只有死路一條。港官高薪厚祿，做又三十六，唔做又三十六，當然樂得翹起雙手甚麼也不做。與其霸住茅坑不拉矢，林鄭不如以跌斷手為契機，倣效前人「手痛」下台，讓有能者居之，別再阻住地球轉！