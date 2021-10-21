香港大學內那根玷污校園多年的「國殤之柱」最近引起一些議論。筆者早在7月20日文章《遣返詛咒》中已提到，這支「詛咒之柱」在那多久，香港大學生就被蠱惑多久，必須即刻將這根不祥之物移走！

這條柱已成了一個詛咒，校園瀰漫妖氣，終於在黑暴風波中，各大學生會和校園都變成煽暴平台，令本地反中亂港勢力和海外反華勢力勾結。而支持詛咒的支聯會兩位副主席何俊仁、鄒幸彤在今年6月2日高聲呼叫和主張結束一黨專政，危害國家安全，已觸及《港區國安法》的分裂國家罪及顛覆國家政權罪，必須依法處理。

港大校務委員會近來將支持恐怖主義的學生會驅逐大學之外，也不再為學生會收取會費，這些措施十分有效。如今，當支持這根「詛咒之柱」的主體都瓦解了，筆者看不到任何理由繼續將其留在校園。然而，當港大向已宣布解散的支聯會致函，要求移除這根「詛咒之柱」，支聯會清盤人蔡耀昌卻耍起了賴，讓港大自行與「國殤之柱」創作人高志活接洽。

1997年，部分港大學生未經校方同意下，擅自把雕塑送往學生會管理的黃克競樓平台，大學後來只不過是順從學生會的意願，接受那雕塑留在校園內，這個並非絕對的同意。其次，在校園裏擺放雕塑本來就要符合情理法3個基本條件，明顯地，去年中《港區國安法》通過及生效後，在法理上已不容此柱再留在校園，否則校方也違反法律，因此，作為業主，當然可以隨時將其移走。再者，校方可以按照相關條例，定下最後期限讓他們移走，於情於理於法都沒有任何問題。

港大代表孖士打律師行受到美國施壓，表示不再代表港大處理事宜。在中美對抗的大環境下，有律師行在考慮自身利益的情況下退出案件，雖然不贊同這種做法，但也可以理解，一間小小的律師行又怎可抵擋美國巨大的政治打壓。孖士打不再代表港大，那是小事一樁，香港律師行又不止這一家，筆者相信任何一家律師行都可以勝任，因為香港是法治之地，一切都是依法辦事！

較早前高志活表示，若未經他同意移走該柱，將會法律追究；跟着美國也來施壓。這樣出言不遜，實在強詞奪理！筆者認為不要理會他們「阿支阿左」，最重要認清一點，這裏是中國的香港，而不是夏威夷，美國的長臂管治是不適用的！