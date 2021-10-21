港府正着手研究打擊假新聞，記協主席日前表示業界有自律機制，反對立法，又以「半杯水論」力撐被保安局局長鄧炳強批評有扭曲、誤導之嫌的網媒。鑑於新聞用字應力求精確，令人反思記協是否正以半桶水論假新聞呢？

記協最令人十五個吊桶七上八下的，是一方面說業界自律機制行之有效，另一方面又以「831」作例子，指當日有救護員問警察太子站內有無傷者，警察說無，但後來發現是有，如果傳媒報道了，責任誰屬？首先，黑暴期間湧現的假新聞，不論是後來被法庭裁定是地盤工捏造的新屋嶺有警員性侵，抑或被指死於太子站事件的「韓寶生」，翻生拍片求課金的「太子站打死人」，乃至少女報稱在荃灣警署內遭性侵，爛果報更「查證已人工流產」，但翻查閉路電視，事發當日少女根本沒有在荃灣警署出現。凡此種種，記協的自律機制又行了去哪呢？

其次，記協對黎智英2017年涉刑恐東方傳媒機構記者，全程有照片及短片，足證有人公然踐踏新聞自由，記協卻好整以暇，待案件拖沓經年終於進入刑事檢控階段，才不情不願地回應，記協解釋因為「要時間採集事實」。這等在有需要時會選擇性謹小慎微的組織，關於831的提問簡直是多此一問，答案當然是記者用時間去採集事實，待發現是有傷者後，才發表太子站有人受傷的報道，若不肯定便以記協作榜樣，以好整以暇的態度處理。

日本有一本講述假新聞、偽科學的著作，假新聞篇章劈頭講的就是提防新聞標題左右讀者印象。與其以水是半滿、半空來開脫，不如反思一位商人早年批評爛果報「你哋唔好再造謠啦」，記協若有認真正視過「一成真九成假」的毒媒假新聞歪風，根本就沒有探討立法規管的後話。