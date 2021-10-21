新冠肺炎疫情仍然肆虐，愈來愈多地方按捺不住，說要開放門禁，與病毒共存。香港總有這樣一批評論者，不辨善惡賢愚，但凡是西方國家提倡的就贊成，但凡是京港政府堅持的就反對。如今歐美國家選擇解禁，中、港、澳3地則力求「清零」，此地的好事者便鼓動風潮，說咱們不能死守下去，該學習外國，讓疫情成為生活的一部分。

不過如果有一天西方國家變成力主清零，京港兩地則實行解禁，好事者們也會隨之而轉向，忙不迭為清零措施唱讚歌，此地評論界就是有如此一批渾人。

新加坡就是隨西方意志轉向的國家，他們便由清零政策改為與病毒共存。讓我替星洲報一報數字吧，至今為止，染疫者約有15萬人，因染疫而死的有239人。獅城的病歿人數，本欄在10月15日才談過，當時是192人，按比例計算，全國每3.2萬人之中有一個；但到今天，相距只6日，病歿者已升至239人，增加了47人，也就是說，每天接近多添8個亡魂。假如香港也實施解禁，本城的人口比星洲多，每天就要多增約10個人因染疫而死，這樣的代價，香港人願意付出嗎？

比較亞洲四小龍，直至前天，因為染新冠肺炎而死的，南韓有2,689人，死者十多倍於香港；台灣有846人，約4倍於香港。香港至今的病歿者是213人，本城人口多於新加坡，死者人數卻少於對方。不論按人口比例，還是按實際人數計算，在今次疫情，香港都是四小龍之中最能保障居民生命安全的地方，究其原因，正是此地緊隨中央，堅持以疫症清零為目標的結果。

說要與病毒共存，實在言之尚早，門禁一旦開放了便難再收，目前還是摸着石頭過河為宜。