北韓國雖小卻對美國從不存有幻想，領袖金正恩令人佩服嘅地方就係一種傲然挺立之氣，睇穿美國言不由衷。美國近排頻頻向北韓示好，重申美國冇敵意，願意無條件對話並提供人道援助，金正恩就係「睬你有味」！

正當美國與南韓共商朝鮮半島終戰宣言之際，北韓今年第8次試射導彈，向東部海域試射一枚疑似潛射彈道導彈。美國固然緊張，日本新任首相岸田文雄更係呱呱叫，內閣官房副長官磯崎仁彥批評北韓威脅地區和平與安全，違反聯合國安理會決議，已透過駐華大使館向北韓提出抗議云云。

阿哥，金正恩連老美也不放在眼內，小日本抗議有用嗎？金正恩早前出席國防發展展覽會慶祝勞動黨成立76周年，佢喺會上發表講話時指出，北韓不斷加強軍事力量建設，既是革命時代的要求，也是北韓的責任。佢理直氣壯咁話，即使係和平時期，每個國家都應該保持強大嘅軍事力量，因為這是主權國家嘅基本自衞權利、義務和核心國策，北韓需要武器來保衞國家免受敵對美國的侵害。果真字字鏗鏘！

所以，喺慶祝勞動黨成立76周年嘅展覽會上，北韓展示多種武器，包括高超音速滑翔飛行器，理論上可以讓導彈以20倍音速飛行，而且喺飛行中具有好強嘅機動性；展覽會上仲有新型洲際彈道導彈火星-16。所展示嘅，就係北韓不可欺！

雖然金正恩其貌不揚，有時甚至畀人「懵懵哋」嘅感覺，之不過，老朽覺得佢有曾國藩所說的「惟忘機可以消眾機，惟懵懂可以祓不祥」。忘機，心無雜念，把力氣花在能使得出力氣的地方；不讓不同人嘅不同心眼和心思影響自己，那麼，負面、矛盾和不祥，自不然會在懵懂中消失。金正恩天生一副「扮豬食老虎」格，好嘢！