我國封建社會時期，在晉惠帝的統治下，有一年發生嚴重饑荒，許多百姓活活餓死，災情上奏到朝廷時，晉惠帝想出解決饑荒的妙計，回答群臣曰：「百姓無粟米充飢，何不食肉糜？」意即說，無粟米食，不如食肉粥。

今天的香港樓價貴、租金貴、劏房多，市民居住怪、居住難、置業難，難於上青天！稍有點能力的無殼蝸牛欲想置業自住，一家人不吃不喝，閒閒哋也要幾十年才還清樓債，只因寸金也買不起尺土，不過好在有特區高官的妙計解困。

古有晉惠帝，今有港高官。特區政府高官最近為推出《香港2030+》最終報告解說，指出政府為滿足市民希望「住大啲、住好啲」訴求，將會把改善居住空間作為建屋面積的考慮因素，最快在明年實施新規定，新建私人樓宇面積必須參照260呎的重建標準，作出最細面積限制，希望人均面積可以增加一至兩成，卻完全沒有限價的任何規定。

港版晉惠帝提出「限斗不限價」的解決「住大啲、住好啲」的「何不食肉糜」妙計，真令全港無殼蝸牛啼笑皆非，嘆為觀止！虧一個月袋數十萬元公帑的問責高官可以想出這樣「低B」的建議，不知道老百姓收入根本買不起、供不起樓！

俗話說：「有頭髮，邊個想做瘌痢？」無殼蝸牛哪位不想住好啲、住大啲？首先得解決買得起、住得起、有得住的問題吧？倘若連「住」都不能解決，還進一步妄想住得大、住得好，簡直是天方夜譚，請港版晉惠帝首先設法解決無殼蝸牛買得起及得到可棲身的殼吧！

《香港2030+》的構思與設想為何「堅離地」？問責高官的想法為何與老百姓水深火熱的處境相距十萬八千里？真是令人摸不着頭腦！