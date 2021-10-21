近日，內地有兩項人事調整受到關注，兩位涉事官員沉浮軌迹幾乎完全相同。一是廣西壯族自治區政府副主席鄒展業，就地降職副秘書長；二是安徽省副省長章曦，遣返上海，擔任自貿區管委會副主任，均從副部級降為正局級。

中共十八大之後，內地放緩幹部提拔節奏，取消按年齡劃線，年輕幹部數量銳減，幾乎造成斷層。在十多年前，50歲以下的國家領導人已經有多位，而如今，連一位50歲以下的正部級都沒有。於是，近兩年又亡羊補牢，突擊提拔「七十後」幹部。鄒展業、章曦都是提拔潮的幸運兒。去年，鄒由陝西國資委黨委書記，跨省晉升廣西副主席；章則由上海嘉定區委書記，調升安徽副省長。

按年齡劃線突擊提拔，難免就有看走眼的時候。二人在升官後得意忘形，皆因公款吃喝、奢靡消費，觸犯黨紀，僅僅一年之後就被打回原形。所不同的是，章曦「回爐」上海安置，鄒展業則在廣西就地降職。按內地《公職人員政務處分法》，處分分為六等，由輕到重依次是：警告、記過、記大過、降級、撤職、開除。警告、記過等較輕的處分，若有悔改表現且未再重犯，處分期滿後自動解除。但是，降級、撤職處分的，期滿後也不得恢復原職務、職級、工資薪酬等待遇。降級是政務處分，說明涉事官員尚未達到違法犯罪的程度，但降級後，各種政治待遇、生活待遇大幅下降。

在十八大以來的重拳反腐過程中，除了被移送司法的腐敗官員，也有很多被降級降職，成為新常態，涉及到國家部委、地方省市、中央企業、軍隊武警等各方面。例如，原國務委員兼國務院秘書長楊晶，由副國級降為正部級；公安部常務副部長楊煥寧、民政部部長李立國、四川省長魏宏，由正部級降為副局級；戰略支援部隊副司令員饒開勛，由副戰區級降為副軍級；東風汽車總經理朱福壽、農業銀行行長張雲，由副部級降為處級。降級幅度最大的，是原江西省委常委兼秘書長趙智勇，由副部級直降7級至科員，被稱為「跳崖式降級」。

不過，此次鄒展業、章曦二人的降級，又開創了新模式。以往幹部被降級後，都是非領導職務，如巡視員、調研員、職員之類，也就是只保留幹部身份、享有某一級別的待遇，實際上並沒有具體崗位職責。而如今鄒、章在降級的同時，還安排了政府副秘書長、自貿區管委會副主任的實職，算是體現「懲前毖後，治病救人」的原則，給予立功贖罪的機會；但個人仕途已相當渺茫，基本上提前終結。不過，與那些身陷囹圄者相比，已是萬幸。

當然，降級並不意味着就能夠平安着陸。原雲南省委常委兼秘書長曹建方，2015年從副部級降為副處級，其後因牽連出新的腐敗問題，最終未能逃脫牢獄之災。利劍長懸，隨時落下。