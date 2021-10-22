產評：人幣崛起抗美元　港角色任重道遠

全球去美元化之勢難以逆轉。最新數據顯示，在國際支付份額中，美元佔比跌而人民幣升，對比鮮明。事實上，人民幣國際化是中美金融博弈的核心，近期人民幣強勢，一則反映美國無限放水政策已令美元信用被嚴重透支而成弱勢，致使人民幣自然升值；另一方面，隨着全球大宗商品價格飆升，透過人民幣升值，既可紓緩內地物價上漲的壓力，亦能有效應對國際通脹大勢，並可藉這股市場力量開放匯率目標，讓人民幣國際化跨步前進，為世界提供可信的貨幣選擇，香港在這事上也有份兒。

誠然，世界眼見美國自1971年背棄承諾，宣布美元不再與黃金掛鈎，變相讓美元可無限量增發，成就其金融霸權，即使經濟長年不事生產，靠發債度日也能安享全球勞動的成果，並透過金融炒賣抬高資產價格，由全球接收美元，為美國換來價廉物美的商品以滿足內需；同時不斷擴充軍備，拉幫結派，無理打壓競爭對手，以鞏固霸主地位。中國要以大國崛起，就得設法應對美元霸權的挑戰，自2008年金融海嘯後，就定下金融戰略，推動人民幣國際化。

與日圓及歐元類似，人民幣國際化殊非坦途。自2018年開打貿易戰後，美國肆無忌憚打壓中國，詎料一場疫情讓聯儲局別無他選大舉救市，押上了美元信用，隨着時光流逝，沉重的政府財赤與天量的債務已動搖美元信用。

這些年，人民幣穩步推進國際化，包括與各國簽訂雙邊貨幣互換協議，推動跨境結算，建立如香港的離岸人民幣交易中心，並成功納入國際貨幣基金組織（IMF）的特別提款權（SDR）貨幣籃子內。為避開美國制裁，中國以人民幣與俄羅斯及伊朗等國進行貿易結算，又越過美國主導的環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT），成立人民幣跨境支付系統（CIPS），而率先研究央行數碼貨幣並進行測試，勢在全球電子支付界掀起嶄新競爭格局。

眼前人民幣有序升值，有助國際持有人民幣資產的信心，既能助吸外資，亦減走資壓力，更利好中國企業海外併購，增強國際話語權。香港既已成為全球最大的離岸人民幣交易中心，就應積極開拓更多人民幣相關的產品，助力人民幣於國際流通，做大人民幣資金池。

歷史巨輪滾滾向前，時代潮流浩浩蕩蕩！美國如今內部一盤散沙、債務壓頂，量寬覆水難收，美元墮落之勢難改。人民幣國際化，是中國以大國崛起自然而然的事，對全球迎來一個可靠的貨幣選擇，為加速去美元化提供操作空間。