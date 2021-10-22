正論：奪命惡菌大爆發　衞署密冚心叵測

一疫未停一疫又起！外地輸入的變種新冠病毒個案仍無日無之之際，市民又要面對更貼身的惡菌來襲。本港40日內錄得79宗侵入性乙型鏈球菌個案，死亡率高近一成且驚現群組爆發，疑與接觸或進食淡水魚有關。衞生署本月兩度公布正調查相關個案，惟一直未有提及患者死亡，直到傳媒追問始肯和盤托出。署方臭聞密冚，拖延公布，令市民疏於防範，何異於草菅人命！

衞生防護中心本周一公布接獲醫管局通知，上月有58名住院病人經檢測後證實感染侵入性乙型鏈球菌，本月首10日亦有21人感染，較過去3年每月介乎9至26宗明顯增加，其中3天更錄得日增3宗病例，令人咋舌。感染者包括42男37女，年齡介乎一個月大至96歲，主要出現敗血症、腦膜炎、化膿性關節炎、膿腫或蜂窩組織炎等，部分個案曾到訪荃灣楊屋道街市及元朗雞地，疑與處理淡水魚時手部帶有傷口或食用未煮熟的淡水魚有關。醫管局續指，已有7人死亡，38人仍然留醫。

值得留意的是，32宗個案經科學分析證實屬同一感染源頭，另外27宗為其他血清型或與上述群組基因排序不同，其餘20宗仍有待分析結果。79宗感染個案中有32宗同源，意味已出現群組爆發，而其他個案的基因排序不同，則證明惡菌有多個源頭，或已散布到不同地方，情況令人憂慮。儘管衞生署強調已安排人員到街市及魚檔採集樣本，又重申食環署已到街市消毒，漁護署亦有到淡水魚批發市場採集更多樣本，協助確定本地養殖魚的情況，擺出能做盡做的姿態。但問題是，短時間內有多人感染這種惡菌，死亡率更高近一成，而且惡菌入侵人體後會引發極嚴重的併發症，衞生署居然沒有主動公布更多資訊，讓市民提高警惕，非要到醫管局踢爆、傳媒追問始不情不願地坦白從寬，到底原因何在？

須知道，淡水魚是市民經常食用的魚類，尤其近日天氣轉涼，更是不可或缺的火鍋食材。結果中招的市民有老有嫩，年輕力壯者也不能幸免，反映衞生署沒有做好守護市民健康的工作，在疫情期間繼續敷衍塞責，一味擠牙膏式發放訊息，簡直靠害。

正如傳染病專家指出，乙型鏈球菌屬高致病性，年輕抵抗力好的人也會受感染，新加坡在多年前也曾有類似大爆發，當時多達300人受感染，發現與淡水魚有關後，當地隨即禁食淡水魚魚生，個案才得以大幅回落。港府沒有任何針對措施也就罷了，就連如實向公眾交代也欠奉，一味臭聞密冚，背後原因是官僚敏感度不足、後知後覺，還是有甚麼不能公開說明的理由，愈想愈令人疑惑。

實際上，衞生署早前已被轟為隱瞞疫情，沒有主動通報具有「免疫逃脫特性」的Mu變種新冠病毒株已殺入本港，被質疑防疫漫不經心。詎料署方至今沒有吸取教訓，連淡水魚帶有惡菌也是不踢不公布，完全沒有重視市民性命安全，何止豈有此理，簡直就是攞人命較飛。正如本地養魚業指出，有關個案相信與本地淡水魚無關，推斷惡菌源於內地進口的淡水魚。香港約有八成半淡水魚來自內地，數量多達數千斤，每日運至本港主要兩個批發淡水魚的魚欄再分發各街市，顯見惡菌隨時遍及港九新界，當局瞞疫是否與此有關，耐人尋味。

說來實在可悲。香港本是美食天堂，但在無能官僚把持下，早就淪為「毒食天堂」。這些年，牛奶是三聚氰胺的，水產是孔雀石綠的，粉絲是山東有毒粉絲，肉是上海腐肉，三文魚長了蟲子，油可能是從地溝裏撈出來，蔬菜不是農藥殘留就是重金屬超標，就連餅乾吃多了也會絕子絕孫，根本「冇啖好食」。

現在淡水魚也隨時食死人，衞生署疑隱瞞惡菌爆發已夠不堪，食安中心更是形同虛設，至於漁護署和食環署同樣難辭其咎。特別是食環署最是罪大惡極，明明搞好衞生只是其基本職責，偏偏連旗下街市都老鼠橫行，大街後巷污水遍地。在整個政府皆尸位素餐之下，香港疫情欲斷難斷、病從口入何足為奇！