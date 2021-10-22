功夫茶：犯東方者雖遠必誅　上天入地實捉到你

屹立本港報壇逾半個世紀嘅東方傳媒機構，一紙風行，正如大江滔滔，不可阻擋！東方秉持辦報精神，為生民發聲說人話，為正義討公道伐妖魔。木秀於林，風必摧之，東方樹大招風，此所以常惹宵小無賴惡言劣行攻擊！

天地有正氣，犯東方者，雖難必誅，雖遠亦必誅！阿哥，這絕非口號，東方多年來屢遭網上誹謗貼文攻擊，數目儘管多如牛毛，東方亦不惜花費人力物力，誓將背後鼠輩、幕後黑手逐個揪出繩之以法。之但係，世上就係有啲人，係都要以身試法惹東方！

呢！尋日凌晨3點幾，竟有賭徒疑輸波後鬱結難抒，視東方為洩憤對象，深宵傳來粗言惡語，揚言要「炸×咗東方日報」！係爛賭鬼飲醉酒發爛渣咁簡單，定係背後受人指示，甚至係反中亂港嘅黃色餘孽所為，東方都冇有怕！皆因真金不怕洪爐火，石獅子唔怕雨水淋！警方接報後，將案件列作刑事恐嚇，交大埔警區重案組跟進，並從歹徒發送嘅訊息順藤摸瓜，瞬間鎖定目標，約5小時已喺區內拘捕一涉案男子，據悉住喺富善邨，報稱係個小巴司機喎。由於案件涉及炸彈恐嚇，警方不敢輕率，押同疑犯到住所搜屋，並出動爆炸品搜索犬，暫無進一步發現。

嗱，今次警方閃電拉人，印證了東方「雖遠必誅，實捉到你」嘅格言！之但係，一旦「保護傘」係都要為某些人張開，邪惡囂張，有時候真係莫可奈何！呢，之前棄保潛逃多時、本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，着草逍遙法外仍遙控其爪牙無惡不作，數年前為恐嚇及勒索港澳富豪，上海仔僱用本地及南亞幫組織「貼招黨」，喺全港各區猖狂貼抹黑街招，惡意恐嚇中傷多名富豪；據悉其中就有其頭馬「金融趙」充當金主，並由和勝和頭目「金毛文」主事街招生產和派街。

俗語話「跑了和尚，跑不了廟」，依家卻係「和尚」和「廟」俱在，何以警方咁多年來都冇拉人封艇起訴？更離奇嘅係，上海仔明明兩案四罪在身，條條重罪，兼且證據確鑿，律政司居然又係白眼一翻，話唔夠證據唔告，消息指日前已獲警方放人，有冇搞錯！

阿哥，香港究竟仲有冇王法？「法治之區」唔通係泥沙砌嘅？你話冇警、法、黑勾結，3歲細路都唔信喇！呢個政府擺明唔係儆惡懲奸，而係「扶奸鋤正」！東方多年來為民發聲，愛國愛港，但都難免感到無奈。連東方都有屈難抒，試諗吓弱小市民幾咁無助，難怪這些年移民潮絡繹不絕，冇癮走人是也！風雨如晦，雞鳴不已，奈何黑惡勢力橫行，功夫茶都要勸吓東方不如歸去咯！