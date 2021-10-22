世界視線：俄國拓北極航道　美海軍相形見絀

全球暖化帶來海平面上升，令各國警惕減少碳排放刻不容緩。不過，氣候改變導致北極冰層減少，更適合航行。雖然北極航道是國際水域，多國均可行使航行自由權利，但可以預見俄羅斯將視之為生命線，亟欲一手掌握，甚至成為進出大西洋的捷徑，派軍艦窺伺美國東岸。

最近10年的夏季，北極冰層已有三分之二地方處於無冰狀態，船隻可選擇在沿岸、中央和遠離岸邊3條航線航行。預計北極航道冰層於2050年完全消失，屆時不需破冰船可全年航行。氣候暖化為長年冰封的北極帶來發展機遇，俄羅斯在北極開採液化天然氣，然後利用航道運往歐洲、中國及日本。相比傳統取道馬六甲海峽及蘇彝士運河，北極航道可把歐洲、北美洲到亞洲的貿易距離縮短三分之一航程，因此有黃金水道之稱。

隨着北極航道有利通商的特點愈來愈明顯，俄羅斯在今年3月蘇彝士運河堵塞事件後，積極向貿易夥伴招手，希望更多國家的貨輪使用北極航道。若北極航道變成如印度洋航道、大西洋航道之類的全球通商航道，俄國可能從世界經濟體系邊緣，搖身一變成為中心位置，由陸權國家邁向陸海複合型國家。因此俄國海軍計劃組建北極艦隊，並多次在區內舉行多兵種演習，守護北方防線，確保北極航道安全及維持海上運輸線。

此外，北冰洋外圍分布眾多戰略目標，與目標距離相對較近；一旦俄軍潛艇從北冰洋發動攻擊，敵方作出反應時間相對較短，能起突襲效果。俄軍艦隊若沿着北極航道進入大西洋，不但可現身在美國東岸，甚至進入美國「後花園」加勒比海或拉丁美洲，一方面延伸影響力，另一方面支援受美國封鎖及制裁之苦的委內瑞拉。

為了與俄羅斯爭奪北冰洋的控制權，美國及北約近年加強軍事活動，挪威向美國重新開放潛艇基地，美軍亦多次在北極附近舉行演習，象徵美俄在北極戰略競爭加劇，北極成為新的地緣政治角力場。喪失艦隻數量優勢的美國海軍，在中國海軍面前已相形見絀，日後還要分神應付俄國北極艦隊，勢必陷入備多力分的尷尬局面。