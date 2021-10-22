林鄭月娥今年的《施政報告》，似有本末倒置之嫌。北部都會區的大發展概念是長遠的規劃，在《施政報告》裏可以提出，但更恰當的公布場所是香港的中長期發展規劃，可詳細地解釋概念背後的理念、理由，以及有關細節的成本、工程、預算和時間表。《施政報告》是年度性質，一年為期，故此重心應是當前最重要的政策措施。

香港當前最大的政策問題是防疫抗疫和恢復經濟民生，兩者的關鍵是對內地的通關，這應是所有政策的重中之重，可惜林鄭不此之圖。就連京官提出的劏房絕迹的房屋土地問題，也捨近圖遠，其後運房局局長陳帆竟說3年公屋上樓的過往承諾標準，要一、二十年才或可達到。林鄭政府似乎便是以空洞的北部都會區遠景來掩蓋推遲一切當前急務。

與內地通關是香港經濟社會民生恢復的最大關鍵，通關的核心問題是香港是否採用內地的健康碼，或與內地健康碼相通的健康憑證和追溯機制。可惜林鄭政府堅拒採納，還是妄想香港自行一套，亦不願加上追溯疫病散播的個人資料。保護私隱是需要的，但面對政府，個人是沒有私隱，疫病一類的公共衞生甚至應立法取得個人私隱資料，以保障公共衞生安全。健康碼的個人私隱均在政府掌握中，正凸顯出政府的公權力和公共管理的責任。政府以此來抗拒實行健康碼是放棄職責，有違職守。而以此理由來抗拒與內地聯防相通，更是明目張膽，不信任中央政府，抗拒中央政府，結果內地以此來阻止港人入內地，一是為保障內地億萬人口的安全，二是打擊特區政府的錯誤政策。

特區政府還是抗拒，以犧牲香港社會的福祉來表達他們的反中情緒，既不道德，中央政府亦不會容許。要中央出手，便是特區政府破壞「一國兩制」，把政府的自主權變成破壞香港的整體利益和與內地的關係。

新加坡與英國等例子已證明西方的與疫共存政策的失敗，Delta變種的變種將會衝擊接種疫苗的防禦。中國內地的疫情控制證明抗疫政策的成功，且已經大致恢復經濟，成為世界的典範。特區政府的官員和專家還在抗拒採用內地成功例子和實行健康碼政策，這也是政治上「攬炒」的另一種表現。他們沒法提出令社會信服的理由，只是像處理動亂那樣拖延決策，製造香港公共衞生與經濟困難。