23條立法，自2003年在反對派的反對下遭遇滑鐵盧後，香江府衙和行政長官都對這立法工作畏之如虎，能拖就拖，最常見的藉口就是「時機不成熟」。

然而，反修例暴亂形勢惡變，終不能拖，中央政府只能出手制訂《港區國安法》，在萬分危難中平定了暴亂，拯救了香港，讓世人看清香港不能沒有《港區國安法》。即使如此，香江府衙、行政長官還是很不情願按照憲政責任、按照香港《基本法》中規定的7條「國安指引」盡快23條立法。在他們看來，好像還是「時機不對、條件不成熟」，或工作太多太忙。

但真實的情況是，有了中央全面管治權的落實、有了《港區國安法》罩着和清理障礙、有了香港立法會前所未有的「愛國愛港力量」佔了壓倒性優勢，目前23條立法可說是最佳時機，而且絕無可能再發生18年前立法因反對派極力反對、政府在立法會內不夠票而被迫收回「草案」的悲劇。

當然，處在最佳時機並不代表可以一帆風順，干擾和破壞還會有，立法過程中還會有內外勢力搞風搞雨。一是香江府衙內一直反對23條立法的港英餘孽、無間道，直到今天仍然毫髮未傷，掌權的還掌權，能使壞的還能使壞，一有機會他們必會設置障礙，以拖待變。

二是社會上還有頑強的抗拒力量，特別是香港媒體中的「黃媒」力量仍大，欺騙性、煽惑性仍強，他們還在誣稱23條立法是在打壓「新聞自由」、「言論自由」，是要「以言治罪」，那個黃媒的聚集地——香港記者協會還在上竄下跳，大放厥詞，美國那邊也有一些跑過去的香港黃媒人、「退休人士」，為山姆大叔提供攻訐《港區國安法》和23條立法的所謂「材料和證詞」。

現在，香江府衙在形勢壓力下不得不盡快推出23條立法，香港的反中亂港殘餘勢力和外部勢力也在多方準備到時掀起風浪，山姆大叔更不會閒着，到時一定會口水亂噴。