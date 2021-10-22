《港區國安法》之下，黑暴已銷聲匿迹，但另類攬炒仍未停止，港府更是罪魁禍首。香港與內地因疫情而隔絕將近兩年，經濟民生嚴重受損，旅遊業更是完全停頓，多少打工仔失去飯碗，多少家庭望天打卦。日前有團體調查顯示，逾96%受訪者希望盡快恢復通關，民意彰彰明甚。然而奇怪的是，面對社會如此強烈的呼聲，港府依然漫不經心，甚至對中央的要求明頂暗抗，這不是攬炒又是甚麼？

表面上港府高官不斷強調通關是「頭等大事」，更裝模作樣提升到《施政報告》層面，但人們見到的照樣是拖拖拉拉，與內地專家第一次會議無功而返，第二次會議還不知何時舉行，這是頭等大事嗎？要恢復通關，首先必須推行與內地互通的「健康碼」，正如澳門一樣，這是最基本的常識，也是最基本的要求，偏偏港府推三阻四，一時以私隱為藉口，一時指兩地制度有異，遲遲不肯落實。人們好奇的是，港府到底想保護誰的私隱？黃絲？這些人心裏有鬼，連「安心出行」也不敢使用，何況是健康碼，既然他們不會返內地，根本不需要申請健康碼，有甚麼好擔心？

說穿了，兩地遲遲無法通關，主要問題就是出在港府身上。不管他們基於甚麼理由或有甚麼考慮，實際效果就是攬炒香港，其破壞力甚至比黑暴猶有過之。攬炒派無法達到的目的，竟由港府接力完成，說來不可思議，卻是千真萬確的事實。

人在做，天在看，港府所作所為既騙不了港人，更瞞不過中央。中央可以祭出《港區國安法》對付黑暴，自然也有辦法督促港府執行指令。近日中央破天荒拒絕港區人大常委赴京開會，其實就是對港府當頭棒喝，如果部分高官繼續玩陰謀耍手段，等待他們的將是可恥下場。