爭議多時的《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》昨日在立法會三讀通過，意味香港終於可放寬引入海外醫生，讓更多合資格的非本地培訓醫生加入公營醫療體系，改善人手不足問題。筆者對此表示歡迎，亦終於體會到沒有反對派的議會是何等具有效率、造福市民，過往港府爭取逾10年而不果，現在輕易過關，可喜可賀。

政府今次提出的修訂，包括容許在海外認可醫學院畢業及註冊的香港永久性居民取得專科資格後，在本港公營醫療機構做滿5年，可免試在港特別註冊，並進一步放寬至已持有本港醫專認可專科資格的非香港永久性居民；而本港現時有限度註冊醫生，若具專科資格亦可在港特別註冊。當然，人們不會天真地以為，修例草案通過後便能完全解決公院人手荒，但起碼踏出第一步，亦為破除本地醫生霸權踏出重要一步。

香港公院由輪急症到輪專科再到輪手術，輪候的時間已到了極不合理的地步。早前有資深傳媒人在荃灣仁濟醫院失救慘死，死前向醫護人員求助不果，足足被晾在一旁24小時之久，反映公院人手不足間接害死病人的冰山一角。至於無日無之的醫療失誤，更證明業界所謂的引入非本地培訓醫生難以確保醫療水平之說完全站不住腳，皆因本地醫生的醫療水平實在不見得如何高明。

有競爭才有進步，引入海外醫生反而有助提升公院醫療水平，本地醫生之所以極力反對，顯然不是維護醫療水平，而是維護個人利益。多隻香爐多隻鬼，愈多過江龍來港搵食，本地醫生的飯碗便愈不及從前矜貴。過去港府無法擺平業界和反對派阻力，現在再也不到反對派說了算，造福病人的修例草案隨即獲得通過，反對派之害人害物，由此又可見一斑。