立法會民政事務委員會日前通過建議，暫停區議會地區工程撥款角色。筆者認為決定合適，隨着大批區議員辭職或被DQ，區議會無法正常運作，暫停無可厚非，但這不代表工作暫停，筆者覺得未來要行政主導，應該要重組地區架構，確保能服務好我們的社區。

政府自2006年檢討區議會的角色、職能及組成後，到現在已15年，區議會主要扮演兩大職能角色，包括推動民生康樂服務的社區參與計劃及地區小型工程計劃。政府在其中的投入不少，現時每年都會向區議會撥款4.6億元推行社區參與計劃項目，自2013至2014年起，政府每年向小型工程計劃撥款額約3.4億元，工程包括建避雨亭、長椅、行人路上蓋等，當新年、中秋、聖誕節日來臨，都要用到這些工程費用來進行裝飾工程。回歸後，每年10‧1地區都要舉辦活動進行裝飾，來推動社會認同和國民意識，但取得了甚麼效果？2019年黑暴，將以往行之有效的政策推翻了，400多名的區議員竟有300多名要搞「顏色革命」，說自己是甚麼「民主鬥士」，搞「港獨」說甚麼「不為藍絲服務」，企圖推翻政權。本來是為民生的區議會，卻變成反政府的政治組織；本來是為社區服務的，卻變成與民為敵的反動基地。

去年10‧1前夕，本來是要批款進行裝飾，不但沒有進行，當民間自主來掛五星旗時，當時中西區區議會的甘乃威和鄭麗琼竟拿出慶祝10‧1的橫額和五星旗的圖片大罵，更脅迫食環署、地政署等部門，拆除街道五星旗和愛國橫額。這些數典忘祖的人渣，竟然還能在中華人民共和國香港特別行政區裏當區議員？更蠢的是，政府這些部門不分青紅皂白，還屈服於這些人的淫威，「狼狽為奸」！

截至10月4日，已有320多名泛民區議員被DQ、判刑、離港和提早辭職，我們要撥亂反正，對於政府建議暫時收回社區參與計劃及地區小型工程計劃的撥款權，筆者認為無可厚非，但這不代表工作暫停，筆者覺得要行政主導，重組現有的地區架構。目前已有地區防火、滅罪、分區委員會，都有地區代表性。筆者認為，我們還可尋找長期立足社區、服務民眾的人士，委以重任，繼續為社區作出貢獻。

進行民間選舉當然好，但當出現舞弊和不公，這種民主還要繼續進行嗎？答案是顯而易見的，我們不要腐敗的民主！