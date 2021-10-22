財庫局局長許正宇日前出席立法會財經事務委員會會議，有議員問到政府會否再派消費券，許竟說自己事忙，「都未有時間使」。港產官僚類似的故作詼諧、無厘頭管治新風格已迹近氾濫，為的不過是粉飾其「hea做、假度、虛應」。

政府會否再派消費券，原來振興經濟、紓解民困非重點，而是取決於港官用了消費券沒有，這究竟是爛gag還是晉惠帝穿越到2021年？或許港產官僚平日太爽歪歪了，不禁樂極忘形說漏了嘴，道出了香港房屋、醫療、教育、福利等問題何以愈來愈惡劣，皆因港官不用輪公屋、排街症，子女如非放洋留學則就讀國際學校，更不會稀罕長者乘車優惠是兩元還是三元，只要不在外喝到爛醉，南亞假難民也沒多少機會可藉詞攙扶自己而大肆洗劫，更遑論要面對巨鼠在自己面前遊行示威的震撼場面。

正如林鄭早前自揭催促官員工作，「牙血都出埋」，港官的敷衍了事、虛與委蛇已是不爭事實。隨便舉個例子，上月有立法會議員因應「612人道支援基金」停運前照搞籌款，要求財庫局盡快完善規管籌款法例，當時許局長回應，如貿然拋出時間表是不負責任的行為，並謂：「我就唔怕鬧嘅，如果鬧得我走、鬧得我死，係香港好啲嘅，我唔怕。問題係鬧走我、鬧死我係無用，啲問題喺度，始終要解決。」神奇的是，議員鬧完不足一周，有揚言不怕鬧的人表示政府已修訂稅務指南，任何團體如支持、推廣或從事不利國安活動，稅務局將不再認定為慈善團體，並撤銷免稅資格，可見問題始終要解決。

如說不是有人想從髮型、眼鏡、西裝和「我好忙㗎」等言論，向《少林足球》中飾演三師兄的喜劇演員田啟文致敬，實在沒法解釋這種唔踢唔郁的作風。