政治是一門湛深的藝術，內中講策略，講聲勢，講人情，進退之道更要拿捏準確。香港反對派在這個學科的得分幾近於零，所犯的錯誤不勝枚舉，尤其不懂得掌握情理，是致命傷。北京管理外交事務的人員，應該為香港「黃絲」的失敗開一個專門研究課，能夠把問題弄通、弄懂，中國往後應付列強的政治智慧，說不定也可以更上一層樓，所謂「他山之石，可以攻玉」，就是這個道理。

你跟鄰居吵架，對方道理上輸予你，氣勢上也不如你，他想認栽，想罷戰，但你也得給人家一個下台階吧。譬如出門時剛巧下大雨，你在門口碰到鄰居，他打開一把大傘，說可以跟你同行。那一刻你心中雖然餘怒未消，自己的背包裏也有雨傘，但對方既然伸來橄欖枝，你便應該息事寧人，馬上堆出笑臉，佯說自己恰巧忘了帶傘，跟他一道走，雙方藉此，就可以言歸於好了。

當年，中央同意撤回《逃犯條例》修訂案，也鼓勵立法會的泛民主派議員延任一年，就已算是一而再地向反對派遞出了雨傘。北京應對泛民，本來在道理上、氣勢上都不輸對手，但他們仍願意擱下面子，主動示好。偏生反對派太不識趣，完全不讓雙方有講和的機會，一味死磕到底，最終便落得今日的下場。

近年，以美國為首的西方陣營跟中國鬧彆扭，他們也未必想長期糾纏下去。早前，美國總統拜登千方百計，才成功爭取到與中國國家主席作視像通話；近日，英國首相約翰遜又公開說，自己不是一個反華者。這樣一次又一次傳來的訊息，會否也是列強伸出來的友誼之傘呢？如果是，中方又當如何恰如其分地作回應？凡此種種，都在考驗中南海的外交智慧。