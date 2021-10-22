正義女神嘅形象為一蒙眼女性，白袍、金冠，左手提一秤，右手舉一劍。白袍，象徵道德無瑕，剛直不阿；蒙眼，因為司法純靠理智，不靠誤人的感官印象；皇冠，因為正義尊貴無比，榮耀第一；秤，比喻裁量公平，在正義面前人人皆得所值，不多不少；劍，表示制裁嚴厲，絕不姑息。

香港嘅核心價值係「法治」，大家自然尊重正義女神嘅形象。之不過，法律面前是否人人平等？呢，本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，涉及兩項串謀傷人、一項串謀刑事毀壞及一項刑事誹謗罪等4項罪名被O記拘捕，惟消息指警方徵詢律政司意見後認為唔夠證據檢控，竟獲無條件放生。嗱！上海仔與其頭馬「金融趙」同樣目無法紀，專玩「着草」和「棄保」，上海仔多次被捕之下曾有兩次棄保潛逃紀錄，於澳門涉違法遭當地部門通緝。

喂！上海仔及其頭馬明明一身係罪，點解仲可以輕易保釋讓其一次又一次逃之夭夭？尤其上海仔，窮途末路倉皇回港，警方又一再准其保釋，令其逍遙法外！依家仲話缺乏證據，阿哥，乜兩次棄保潛逃造假醫療報告冇罪㗎？依家仲放生添！請問正義女神嘅「秤」丟咗去邊？右手所舉之劍係生銹抑或跌倒肘骨折裂連劍都飛出外太空？

此外，上海仔2015年與退休高級警司王福林喺澳門偷取賭廳籌碼同現金共6,000萬元，涉盜竊及訛騙，被澳門當局立案及通緝，可惜香港、澳門、內地至今仍未設立逃犯移交協議制度，令其逃回香港依然可招搖過市逃避刑責。如今竟獲放生，印證上海仔背後有司法「保護傘」之說！香港反黑咁多年，一個上海仔都搞唔掂，反黑？反條毛咩！正義女神睇怕同「國殤之柱」可一併掃入堆填區矣！