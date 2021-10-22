區議會經過39年的演變，尤其經歷2019年區選全面失陷於反中亂港及「港獨」黑暴勢力的大折騰後，如何不折不扣重回《基本法》第97條的規定，需要認真總結及樹立改革創新的思維，重新塑造一個有利於香港長治久安、促進社會團結和諧、配合政府改善施政的區議會。

現行的區議會組成及產生方法有四個結構性缺陷：一、選區細，代表的人口愈來愈少；二、單議席、單票產生的議員，自必然服從選票導向的民粹和本位主義；三、自然而然地形成地方主義，地方利益至上；四、產生的民選議員自然也視野狹隘，缺乏社會全局和服從整體社會利益的觀念。

由於區會存在結構性缺陷，便造成不利貫徹《基本法》第97條的原意和原則，一是不利於整體社會的和諧，例如每逢巴士路線調整諮詢，無論增線或縮班，區議員總是先以所屬選區的選民利益為第一考慮要素，在區會內爭得面紅耳赤，延伸到社區團體及區域居民的相處，自必劍拔弩張，破壞社區的團結和諧。

二是不利於整體社會的建設發展，例如規劃土地用途，選擇公屋抑或私樓的興建，文康福利設施抑或厭惡性衞生設施的興建，區議員自必各為其區內選民，爭得頭崩額裂，絕不包容，絕不會互讓互諒，這是結構使然。

三是不利於構建命運共同體，小選區促使各種政治勢力下沉，搶佔居民組織，加劇政治化，地方主義和山頭主義必加劇社區分化、小團體的對立和對抗，分化整體社會的大團結和包容精神。

基於此，應考慮四個新方向：一、擴大選區行多議席單票制；二、加入間選或委任來自專業界別的議席；三、減少整體議席數目和區議會全港數目減半；四、讓區議會能真正搜集區內具代表性真民意。