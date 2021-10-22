立法會前日三讀通過俗稱「劏房租管條例」的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》，筆者雖然投了贊成票，但在審議時先後三度發言，批評存在種種不足和矛盾。當中最大的不足是只設續租加租上限，但不設「起始租金」，令無良劏房業主可趕於草案生效前預早加租，以及在兩年加兩年的保證租期後再加租，與市民期望立法後可令劏房租金回落的想法背道而馳。

政府推說現階段未掌握劏房市場的租金數據，故難以制訂起始租金，待草案生效一段時間，當局透過法定租約取得相關數據後，便可考慮為劏房制訂合理的租金水平。但對於劏房的加租上限，草案又規定要根據市場住宅租金調整，明顯是自相矛盾。

再者，何謂「市值租金」或「合理租金」，在國際上和專業上是有客觀定義的，前提是租賃雙方都具備充足的資訊和平等的議價能力，但香港的劏房市場明顯是嚴重失衡，租戶資訊貧乏，議價能力極低，這種情況下得出的租金數據，肯定是傾斜業主，又怎能用作制訂市值租金或合理租金呢？那不是等於將不合理的行為合理化嗎？

官員又表示，全港現時估計有逾11萬間劏房，特徵各有不同，並舉例指在同一幢大廈、同一個樓層、同一個單位內的同等面積劏房，房內是否有窗、望牆還是望街、是否有獨立廁所及冷氣等，租金都可相差甚遠，故難以憑空評估其市場租值。如有關說法成立，政府將來是否會為每一間劏房制訂合理租金呢？如是，又怎能在短期內完成呢？

草案除了不管起始租金水平，對於劏房單位是否涉及違規改建、僭建或違反地契，對於其樓宇結構、消防安全及衞生水平，亦統統撒手不管。將來有違法劏房租戶向政府投訴被超額加租或無理迫遷，政府應優先處理相關投訴，確保租戶可繼續在違法違規及有安全風險的劏房居住，還是應先對更根本的僭建或違反消防條例問題執法呢？剛於本月發生、奪走多達46條人命的台灣高雄舊樓大火，據報大廈內亦有不少違法劏房，港府必須引以為鑑！

對於劏房的最細人均面積，草案也是隻字不提，但政府又揚言會考慮限制新建住宅單位的最細面積，矛盾重重，令人摸不着頭腦。即使限制了新樓的最細面積，但限不到一個單位最多可住多少人或多少個租戶，這樣的面積限制又有何實質作用呢？有關建議跟我一直倡議的制訂人均居住面積目標，完全是兩碼子事。

最後，政府剛在《施政報告》提出多項建議，希望加快香港的舊樓及舊區重建步伐，但對於實施劏房租管、尤其是兩年加兩年的租期保證，對重建速度可能產生的負面影響，草案亦未有顧及，造成另一個矛盾。難怪不少一直支持租管的議員及團體，都形容草案形同雞肋，食之而無味，棄之則可惜。