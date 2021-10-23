正論：一延再延終有期　基建優勢剩幾何

通車日期一延再延的千億沙中綫終於通車有期，港鐵昨日宣布，東鐵綫過海段敲定明年6至7月通車。沙中綫由1998年提出計劃，到2008年落實興建，再到2012年正式動工，至今足足歷時廿多年，別說「香港速度」已成蹉跎歲月的代名詞，一橋之隔的深圳更早就有翻天覆地的變化。一條鐵路尚且如此，港府好高騖遠提出的「北部都會區」十畫何時才有一撇，可思過半矣。

港鐵高層昨日就沙中綫通車事宜會見傳媒，表示過去數月多個關鍵工程進展良好，金鐘站等新車站已進入最後裝修階段，正等待政府部門驗收；新路軌接駁工程亦理想，本月31日將進行最後一次接駁工程，同時會全綫測試新信號系統，明年首季便會「試營運」，預計最快明年6至7月可全綫通車，並強調目前項目開支仍在預算之內。

別看港鐵高層說得眉飛色舞，其實全世界都知沙中綫工程堪稱一場「災難」。可以看到，原定屯馬綫2018年通車、過海段2021年通車，結果前者延至去年局部通車，今年中才全綫通車；過海段更不用說，本來說好延至明年首季開通，但港鐵今年5月改口說通車目標「充滿挑戰」、「非常嚴峻」，預告將會再延期，結果直至昨日才終於敲定明年第三季通車。工程撥款亦由最初約708億元，追加至逾970億元，以全長僅17公里計算，即每公里造價逾57億元，較廣深港高鐵更昂貴，說是一寸鐵路一寸金也不誇張。儘管港鐵信誓旦旦項目開支仍在預算之內，但由於港府拒向預算「封頂」，延誤會否又帶來超支，超支會否又由納稅人埋單，不由人不擔心。

一條只有10個車站的鐵路，居然歷4任特首、20多年時間才能定下通車日期，簡直令人難以置信。更遑論沙中綫工程好事多磨，最初在宋皇臺站發現古蹟致工程暫停，後來更爆出連串偷工減料及沉降醜聞，尤以紅磡站月台鋼筋被剪最是震驚全城。不認不認還須認，過去香港基建代表高效安全，港鐵也是港人最大的驕傲，但俱往矣！在港人無能治港下優勢不斷消失。反觀內地基建發展一日千里，由過去被港人看不起、譏為豆腐渣，搖身一變成為今日的創科及鐵路強國，僅高鐵技術已領先全球。一念天堂，一念地獄，中港實力此長彼消，正是香港鼠目寸光、不思取進的明證。

現在港府又拋出「北部都會區」發展大計，煞有介事要興建5條鐵路項目，擺出要融入大灣區的架勢。問題是，先生之志大矣，先生能力不足。以一條鐵路也要蹉跎廿多年觀之，發展北部都會區豈非沒有一百年難以成事？一百年後內地又是甚麼新局面，港官此等井底之蛙是絕對難以想像的。這就難怪，內地冷對林鄭的鴻圖大計，深圳日前甚至取消與林鄭會面的市領導會議。

無可奈何花落去。香港再不徹底改革，政府再不提升效率，別說一百年，十年後特區已被邊緣化，只能淪落為中國一個二、三線城市而已矣。